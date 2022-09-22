СБУ показала, как проходил обмен 215 украинских пленных (ВИДЕО)

Он продолжался с утра и до позднего вечера.

"Многие люди работали над тем, чтобы наши Герои наконец вернулись домой. Это событие растрогало всю Украину. Это без преувеличения — исторический момент. Мы хотим показать уникальные кадры, как именно происходил обмен, самые первые и искренние эмоции украинских защитников, которые знали — о них не забудут и обязательно вернут домой, — говорится в подписи к кадрам.

Напомним, что "Комментарии" информировали о большом обмене пленными между Киевом и Москвой. Состоялся мощный обмен пленными между Киевом и Москвой. Украина освободила 215 пленных, среди которых герои из Азовстали. По словам президента Зеленского, стране-агрессору отдали 55 россиян, а также экс-главу ОПЗЖ, путинского кума Виктора Медведчука. Обмену способствовал турецкий лидер Реджеп Эрдоган. По мнению политолога, эксперта по российской агрессии против Украины Виктора Каспрука, подобный обмен говорит о том, что россия готова сдавать позиции. Но так, чтобы это не было заметно, чтобы пути "не потеряли лицо", чего он, похоже, боится больше всего. Эксперт также отмечает, что пять наиболее известных командиров из "Азовстали" (Герой Украины Денис Прокопенко (Редис) – командир Азова, Сергей Волынский (Волина) из 36-й бригады морской пехоты, Святослав Паламарь (Азов), Олег Хоменко (Азов) ), Денис Шлег из Нацгвардии Украины, Герой Украины Евгений Бова) до конца войны остаются в Турции. Таково было условие россиян.