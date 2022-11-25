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Украина официально признала ликвидацию иранских инструкторов в Крыму

Украина продолжает защищать свои земли и ликвидирует опасные враги на своих территориях. Кроме россиян ВСУ смогли уничтожить их союзников иранцев.

сегодня, 12:10
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Автор:

Slava Kot

Несколько недель назад израильская пресса сообщила, что ВСУ уничтожили 10 иранских инструкторов. Теперь секретарь СНБО Данилов подтвердил эту информацию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на The Guardian.

Украина официально признала ликвидацию иранских инструкторов в Крыму

Секретарь СНБО Данилов рассказал об иранских инструкторах. Фото: из открытых источников

21 октября издание The Jerusalem Post опубликовало материал, в котором утверждалось о ликвидации 10 иранских инструкторов , обучавших российских военных руководить дронами-камикадзе Shahed-136. Тогда израильское издание не назвало украинского чиновника, предоставившего эту информацию.

24 ноября Глава службы безопасности Украины Алексей Данилов подтвердил информацию об уничтожении иранских инструкторов, об этом не сказал точное количество. Секретарь СНБО подверг резкой критике иранцев и подчеркнул, что новые помощники для РФ могут также погибнуть в Украине.

"Ты не должен быть там, где не должен быть. Они были на нашей территории. Мы их сюда не приглашали, и если они сотрудничают с террористами и участвуют в уничтожении нашей нации, мы должны их убить", — сообщил Алексей Данилов . he G uardian.

Иранские дроны Shahed-136 создавали значительную опасность, когда Россия неожиданно стала их использовать против Украины в начале октября. Сейчас большинство иранских беспилотников украинская армия научилась удачно сбивать, а их запасы в РФ иссякают.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о тесном сотрудничестве между Россией и Ираном, которое выходит на новый уровень. Теперь иранские дроны-камикадзе будут производиться на территории РФ.

Также "Комментарии" писали, ссылаясь на британскую разведку о том, что в Российской Федерации закончились беспилотники из Ирана.



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Источник: https://www.theguardian.com/world/2022/nov/24/iranian-military-advisers-killed-aiding-moscow-in-crimea-kyiv
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