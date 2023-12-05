Украина не останется без боеприпасов: стала известна страна, которая поддержит украинцев

Финляндия в ближайшее время начнет производство артиллерийских боеприпасов для Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Iltalehti" сделал министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

Финляндия. Фото из открытых источников

"Мы завершили переговоры о том, как Финляндия будет в дальнейшем увеличивать производство артиллерийских боеприпасов для Украины. Это решение будет принято очень скоро. Сейчас объявлено о плане значительного увеличения производства боеприпасов. Мы намерены поддержать Украину еще сильнее, чем сейчас. В то же время, мы еще больше повысим готовность Финляндии и стран Северной Европы к производству боеприпасов", – отметил министр обороны Финляндии.

Хяккянен отметил, что решение о начале производства боеприпасов для Украины, вероятно, примут до Рождества.

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