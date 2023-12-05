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Украина не останется без боеприпасов: стала известна страна, которая поддержит украинцев

Финляндия подтвердила согласие производить боеприпасы для Украины

сегодня, 11:05
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Кравцев Сергей
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Финляндия в ближайшее время начнет производство артиллерийских боеприпасов для Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Iltalehti" сделал министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

Украина не останется без боеприпасов: стала известна страна, которая поддержит украинцев

Финляндия. Фото из открытых источников

"Мы завершили переговоры о том, как Финляндия будет в дальнейшем увеличивать производство артиллерийских боеприпасов для Украины. Это решение будет принято очень скоро. Сейчас объявлено о плане значительного увеличения производства боеприпасов. Мы намерены поддержать Украину еще сильнее, чем сейчас. В то же время, мы еще больше повысим готовность Финляндии и стран Северной Европы к производству боеприпасов", – отметил министр обороны Финляндии.


Хяккянен отметил, что решение о начале производства боеприпасов для Украины, вероятно, примут до Рождества.

Читайте также на портале "Комментарии" — в проекте первой в истории США Национальной оборонно-промышленной стратегии говорится, что американские компании пока не могут производить оружие достаточно быстро, чтобы удовлетворить мировой спрос, в частности из-за российско-украинской войны, а также противостояния Израиля с ХАМАС. Тем временем новый глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон намерен на этой неделе посетить Вашингтон, чтобы убедить американских союзников в необходимости усиления военной и финансовой поддержки Украины. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" ситуацию с поддержкой Украины и в целом с готовностью Запада отвечать на вызовы, брошенные РФ и ее союзниками.

Также издание "Комментарии" сообщало – действительно ли Запад не способен поставить на место Путина и Ко: что ждет Украину.




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Источник: https://www.iltalehti.fi/
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