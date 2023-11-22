Украина направила запрос США: самое необходимое вооружение в зимний период

Украина хочет получить от США радары малого радиуса действия на зимний период. Их потребность объясняется возможными массовыми ракетными атаками России по украинской энергетической инфраструктуре в этот период. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico.



Украина просит у США радары Sentinel. Фото из открытых источников

Согласно информации Politico, Украина хочет получить от Соединенных Штатов новую военную помощь — радары Sentinel, фиксирующие угрозы ближнего радиуса. К потенциальным угрозам, которые может обнаружить этот радар, относятся как быстрые баллистические ракеты, так и более медленные дроны, самолеты и вертолеты.

Киев объясняет, что радары не были на вершине списка самых нужных вещей для Украины, возглавляемого танками или истребителями несколько месяцев назад, однако в зимний период именно радары могут иметь решающее значение.

Такое вооружение сможет покрыть дополнительные территории Украины, постоянно находящиеся под атаками российских сил. Кроме того, они могут защитить фабрики, где украинцы планируют производить собственное вооружение и снизить влияние Запада в этом вопросе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава Пентагона объяснил, готовы ли украинские силы к боевым действиям зимой. По словам министра обороны США Ллойда Остина, украинские военные хорошо проявили себя на фронте и обеспечены необходимыми вещами, чтобы продолжать войну в морозную погоду. Остин указал, что новый пакет, предоставленный США, содержит необходимое для таких действий вооружение и снаряжение.

Также "Комментарии" писали, что после затишья силы РФ увеличили количество атак на одном из направлений. Спикер Сил обороны рассказал, где Россия сейчас ведет активные боевые действия.