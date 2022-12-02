Украина начала переговоры с Германией насчет передачи систем ПВО Patriot

Несмотря на отказ официального Берлина поставить Украине ЗРК Patriot Киев все же начал переговоры с правительством ФРГ о передаче этих систем ПВО. Их размещение в западных регионах нашей страны – это лучший способ защитить Польшу и другие страны НАТО от любых инцидентов. Как передает издание "Комментарии", об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с журналистами "Polsat News".

Пусковые MIM-104 Patriot. Фото US Army

Глава МИД Украины подтвердил информацию о том, что Украина солидарна с Польшей в вопросе размещения ЗРК Patriot в западных областях. Это сможет обезопасить от ракетных обстрелов не только Польшу, но и другие страны НАТО.

Дмитрий Кулеба признался, что вопрос поставок Patriot в Украину обсуждается на всех возможных международных площадках. В частности, эта тема затрагивается, когда идут переговоры и консультации с США, у которых есть технологии Patriot. Кроме этого, обсуждение идет с другими странами, которые могут повлиять на положительное решение вопроса.

Главный дипломат Украины также прокомментировал опасения, которые выразили отдельные немецкие политики насчет отправки упомянутых систем ПВО в Украину. По его словам, ФРГ уже передавала нашей стране оружие, позволяющее уничтожать рашистов. А Patriot — это оборонительная техника, призванная защитить мирных граждан от ударов оккупантов.

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