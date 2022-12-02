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Путин поговорил с Шольцем – рассказал, почему бьет ракетами по украинским городам

Российский диктатор хочет, чтобы Берлин пересмотрел свои подходы "в контексте украинских событий"

сегодня, 14:00
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Автор:

Кравцев Сергей

В Кремле сообщили о телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем. Как передает издание "Комментарии", сообщение о телефонном разговоре Путина и Шольца обнародовано на официальном сайте Кремля.

Путин поговорил с Шольцем – рассказал, почему бьет ракетами по украинским городам

Владимир Путин и Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

В Москве подчеркнули, что разговор состоялся по инициативе немецкой стороны. Отмечается, что основной темой была война в Украине, в частности, Путин проинформировал Шольца, почему российские войска наносит массированные ракетные удары по инфраструктуре Украины, и призвал Германию пересмотреть свои подходы "в контексте украинских событий".

Также Путин потребовал прозрачного расследования с участием российских структур взрывов на газопроводах "Северного потока".

Кроме того, Путин и Шольц в разговоре затронули тему реализации так называемого "зернового соглашения". В частности, Путин подчеркивал необходимость устранения барьеров для российских поставок удобрений.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина входит в одну из сложнейших зим в своей истории. Издание "Комментарии" поинтересовалось у экспертов, какие вызовы, необходимости и перспективы есть в этой ситуации у украинского бизнеса.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Джо Байден заявил, что готов вести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, если тот решит закончить войну в Украине. Но возможные контакты состоятся только при консультациях с НАТО, предупредил Байден, назвав отвратительными действия Путина в Украине. В Кремле уже заявили, что не намерены прекращать так называемую "специальную военную операцию". Эксперты оценили перспективы американо-российских, украино-российских переговоров специально для "Комментариев".




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Источник: http://kremlin.ru/events/president/news/69971
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