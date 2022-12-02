Путин поговорил с Шольцем – рассказал, почему бьет ракетами по украинским городам

В Кремле сообщили о телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем. Как передает издание "Комментарии", сообщение о телефонном разговоре Путина и Шольца обнародовано на официальном сайте Кремля.

Владимир Путин и Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

В Москве подчеркнули, что разговор состоялся по инициативе немецкой стороны. Отмечается, что основной темой была война в Украине, в частности, Путин проинформировал Шольца, почему российские войска наносит массированные ракетные удары по инфраструктуре Украины, и призвал Германию пересмотреть свои подходы "в контексте украинских событий".

Также Путин потребовал прозрачного расследования с участием российских структур взрывов на газопроводах "Северного потока".

Кроме того, Путин и Шольц в разговоре затронули тему реализации так называемого "зернового соглашения". В частности, Путин подчеркивал необходимость устранения барьеров для российских поставок удобрений.

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