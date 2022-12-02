О чем говорит заявление Байдена о переговорах с РФ: когда они реально могут состояться

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Кравцев Сергей
Президент США Джо Байден заявил, что готов вести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, если тот решит закончить войну в Украине. Но возможные контакты состоятся только при консультациях с НАТО, предупредил Байден, назвав отвратительными действия Путина в Украине. В Кремле уже заявили, что не намерены прекращать так называемую "специальную военную операцию". Эксперты оценили перспективы американо-российских, украино-российских переговоров специально для издания "Комментарии".
Джо Байден. Фото: из открытых источников
Директор Киевского института мирных исследований, профессор, политэксперт Андрей Мишин поделился таким мнением:
По словам эксперта, еще одним известным приемом в дипломатии является классическая фраза: "Нам надо проконсультироваться с союзниками", что обычно означает повышение ставок в переговорах.
Политэксперт, кандидат политических наук Александр Палий акцентирует, что Байден в данном случае учитывает демонстративное нежелание Киева вести переговоры с Москвой до выведения российских войск со всей территории Украины, включая Крым.
И Байден, по его мнению, даёт Москве такую возможность, чтобы немного удовлетворить больное эго РФ, но решить вопрос по сути – прекратит оккупацию Россией украинских территорий.
Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий считает, что до конца этого года явно никаких переговоров не будет. А начнутся они, по его мнению, не ранее весны-2023.
А сейчас, отмечает он, путинский режим хочет не переговоров, а капитуляции Украины. Мол, где стоим сейчас – так пусть всё и остается. "Замораживаем" ситуацию на 3-4 месяца или на полугодие. А за это время Путин надеется наладить выпуск вооружения, где-то его закупить, увеличить призыв и так далее. Чтобы начать новый этап войны или выходить на новые переговоры. Но на "заморозку", подчеркивает Алексей Голобуцкий, не готова Украина. По крайней мере, сейчас.
По мнению политтехнолога, то, что на Западе хотят побыстрее всё решить – логично. Наша война, в той или иной мере, негативно влияет на весь мир.
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