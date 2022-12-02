О чем говорит заявление Байдена о переговорах с РФ: когда они реально могут состояться

Президент США Джо Байден заявил, что готов вести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, если тот решит закончить войну в Украине. Но возможные контакты состоятся только при консультациях с НАТО, предупредил Байден, назвав отвратительными действия Путина в Украине. В Кремле уже заявили, что не намерены прекращать так называемую "специальную военную операцию". Эксперты оценили перспективы американо-российских, украино-российских переговоров специально для издания "Комментарии".

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Переговоры Белого дома и Кремля проходят, скорее всего, достаточно динамично и интенсивно

Директор Киевского института мирных исследований, профессор, политэксперт Андрей Мишин поделился таким мнением:

"К сожалению, мой комментарий будет окрашен далеко не в розовые тона. Говорить очень значительно и при этом ни о чём – отличительная черта классической ораторской школы американских политиков. В прямой речи Байдена можно выделить три противоречия: "Я НЕ НАМЕРЕН ВЕСТИ ПЕРЕГОВОРЫ / Я ГОТОВ ВЕСТИ ПЕРЕГОВОРЫ"; "ПУТИН НЕ МОЖЕТ ПОБЕДИТЬ / НО МОЖЕТ ПОБЕДИТЬ"; "ПУТИН ДОЛЖЕН УЙТИ / НО НЕ УЙДЕТ". При этом, президент США не называет РФ "Империей зла" и не призывает к "Крестовому походу против Кремля", как его знаменитые предшественники. Действия Путина в Украине названы "отвратительными", оценка глубоко эмоциональна, но не прозывает к действиям, и не означает каких-либо правовых последствий".

По словам эксперта, еще одним известным приемом в дипломатии является классическая фраза: "Нам надо проконсультироваться с союзниками", что обычно означает повышение ставок в переговорах.

"Формальность подобных консультаций в рамках Атлантического договора очевидна. Общий вывод: переговоры Белого дома и Кремля проходят, скорее всего, достаточно динамично и интенсивно, и участие Банковой в них пока в большей степени вторично", – констатирует Андрей Мишин.

Америка смягчает для России ситуацию

Политэксперт, кандидат политических наук Александр Палий акцентирует, что Байден в данном случае учитывает демонстративное нежелание Киева вести переговоры с Москвой до выведения российских войск со всей территории Украины, включая Крым.

"Америка смягчает для России ситуацию – говорит о том, что переговоры возможны после неких значимых шагов со стороны страны-агрессора. Кроме того, РФ ранее постоянно заявляла, что с Украиной говорить ей, мол, неинтересно – и пыталась выйти на диалог со США", – напоминает эксперт.

И Байден, по его мнению, даёт Москве такую возможность, чтобы немного удовлетворить больное эго РФ, но решить вопрос по сути – прекратит оккупацию Россией украинских территорий.

Путинский режим хочет не переговоров, а капитуляции Украины

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий считает, что до конца этого года явно никаких переговоров не будет. А начнутся они, по его мнению, не ранее весны-2023.

"Это произойдет, когда Путин осознает, что все его надежды на изменение ситуации в войне в пользу РФ оказались призрачными. Когда поймет, что не получилось даже тяжелой зимой поставить на колени Украину, Европу. Что не помог ему следующий этап мобилизации, который, скорее всего, пройдет в январе. Когда все эти факторы сойдутся, Кремль поймет безнадежность своей авантюры – и выйдет на реальные переговоры", – поясняет эксперт.

А сейчас, отмечает он, путинский режим хочет не переговоров, а капитуляции Украины. Мол, где стоим сейчас – так пусть всё и остается. "Замораживаем" ситуацию на 3-4 месяца или на полугодие. А за это время Путин надеется наладить выпуск вооружения, где-то его закупить, увеличить призыв и так далее. Чтобы начать новый этап войны или выходить на новые переговоры. Но на "заморозку", подчеркивает Алексей Голобуцкий, не готова Украина. По крайней мере, сейчас.

По мнению политтехнолога, то, что на Западе хотят побыстрее всё решить – логично. Наша война, в той или иной мере, негативно влияет на весь мир.

"В ближайшей перспективе я не вижу вероятности смещения Путина. Может, конечно, произойти всё, что угодно. Есть возмущение элит, российского общества. Но пока всё выглядит так, что вести переговоры придется именно с ним. При том, что на данный момент он выглядит абсолютно недоговороспособным и нерукопожатым в цивилизованном мире", – заключает Алексей Голобуцкий.

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