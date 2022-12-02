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Может быть очередной жест доброй воли: оккупанты начинают «эвакуацию» из Каховки на Херсонщине

Оккупанты начинают вывозить из Каховки на Херсонщине людей с ограниченными возможностями

сегодня, 13:40
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Автор:

Кравцев Сергей

Российский оккупационные власти Херсонской области объявили об "эвакуации" из Каховки лежачих и маломобильных граждан. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщают оккупанты Херсонщины в Telegram.

Может быть очередной жест доброй воли: оккупанты начинают «эвакуацию» из Каховки на Херсонщине

Новая Каховка. Фото: из открытых источников

"В субботу, 3 декабря, начинается эвакуация лежачих и маломобильных граждан из Каховки в один из пансионатов Генического района", – говорится в сообщении.

Жителям, которые согласятся уехать из города, пообещали "тепло, питание и медицинский уход".

Стоит отметить, что по данным Генштаба ВСУ, на Херсонском направлении российские захватчики укрепляли оборонительные позиции и сейчас активно обороняются. Артиллерийскому воздействию подверглись районы населенных пунктов, расположенных на правом берегу реки Днепр, в частности, Качкаровка, Токаревка и Антоновка Херсонской области. Враг не прекращает обстреливать пригород и город Херсон.

На временно занятой территории Херсонской области враг усилил фильтрационные мероприятия. В частности, на пропускных пунктах на въезд и выезд из города Геническ оккупанты проверяют все транспортные средства, документы и телефоны местных жителей.

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Источник: https://t.me/VGA_Kherson/5102
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