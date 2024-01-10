Украина на втором месте по финпомощи: кто лидер

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Slava Kot
Согласно показателям ООН, Украина оказалась на втором месте по объемам финансовой помощи в гуманитарной сфере в 2023 году. Однако в этом году стране требуется минимум такой же уровень помощи. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление пресс-секретаря Управления ООН по координации гуманитарных дел Савиано Абреу в интервью "Укринформ".
Украина на втором месте за финансовой помощью. Фото из открытых источников
Савиано Абреу рассказал, что такие показатели шокируют, ведь Украина могла самостоятельно закрывать свои потребности, однако из-за российского вторжения существует необходимость поддержки.
Представитель ООН объясняет, что война в Украине продолжается, поэтому нужно и дальше осуществлять гуманитарную помощь. Однако, по словам Абреу, финансирование сегодня в Украине начинает уменьшаться, но о недостаточности поддержки еще не идет речь.
Представитель Управления ООН по координации гуманитарных дел рассказал, что в 2023 году Украина нуждалась в 3,9 млрд долларов помощи и с помощью международной поддержки получила почти три миллиарда.
Савиано Абреу добавил, что в этом году ООН в основном будет оказывать помощь людям в Украине, живущим вблизи активных боевых действий и линии фронта.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский назвал оружие, которое наиболее необходимо Украине.
Также "Комментарии" писали, что российская ракета попала во временно оккупированный украинский город на востоке страны.
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