Украина может получить больше боеприпасов от Европы: Кулеба объяснил, что нужно сделать партнерам

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украина получает 50% вооружения с задержками. Кроме того, постоянно существует нехватка боеприпасов. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал европейские страны запретить экспорт боеприпасов в другие страны и перенаправить их в Украину.



Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

В ходе интервью изданию RND Дмитрий Кулеба обратился к европейским странам с призывом предоставить Украине больше боеприпасов для защиты Европы.

"Все контракты на экспорт боеприпасов, произведенных в Европе, в третьи страны должны быть приостановлены, и все такие боеприпасы должны быть направлены в Украину. Каждый патрон, произведенный в Европе, должен служить для защиты Европы", — заявил Кулеба.

Министр иностранных дел объясняет, что при каждом разговоре с партнерами Украины постоянно упоминает о проблеме с боеприпасами для Украины.

"Я жалуюсь на нехватку боеприпасов на каждой встрече с нашими партнерами", — подчеркнул Кулеба.

Глава МИД Украины добавляет, что европейские страны признают, что допустили ошибки и слишком поздно начали наращивать собственное производство, заключать контракты и запускать новые линии. Однако за эти ошибки отвечает Украина.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кулеба рассказал, откликнулся ли кандидат в президенты США Дональд Трамп на приглашение Владимира Зеленского совершить визит в Украину.

Также "Комментарии" писали о Владимире Зеленском, который пояснил, будут ли украинские силы применять западное оружие для ударов по России. По словам президента, Украина будет использовать западное оружие только на территории Украины, в том числе и на временно оккупированной территории.





