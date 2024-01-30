Украина может получить более сотни танков от неожиданного союзника

Военные обозреватели сообщают, что Кувейт намерен отправить более 100 танков М-84АБ в Хорватию, которые после ремонта и модернизации будут переданы Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на сербский ресурс TVfront и Military Wiki.

Танки М-84АБ. Фото из открытых источников

Эксперты несколько недель обсуждают, что Кувейт может отправить военную технику Украине через Хорватию. Причиной этому является то, что кувейтская армия сегодня имеет 218 американских танков M1A2 Abrams, поэтому старые танки М-84АБ находятся на складах для хранения и не используются.

Military Wiki отмечает, что в таком случае Кувейт изменил свой взгляд на войну в Украине и готов помогать противостоять российской агрессии, хоть и косвенно.

Ожидается, что танки М-84 попадут на машиностроительный завод Джуро Джаковича в городе Славонский Брод, где обновятся перед тем, как попадут на украинский фронт. Аналитики также указывают, что кроме кувейтских танков Украина может получить еще некоторые хорватские танки. Это произойдет в том случае, если Хорватия получит швейцарские танки.

Также Хорватия якобы передала Украине два транспортных самолета Ан-32Б, которые уже прилетели в Украину. Самолеты были приобретены ВВС Хорватии в 1995 году, но с 2014 года находятся на хранении в аэропорту Плесо в Загребе.

M-84AB – это модернизированная версия M-84A, разработанная для армии Кувейта. M-84 – это основной боевой танк, который производился в бывшей Югославии на основе советской конструкции Т-72А. В 1989 году Кувейт заказал 200 танков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о противостоянии Bradley против T-90.

Также "Комментарии" писали о Жданове, который рассказал, что западные танки попали в Украину без важных деталей.