Украина может получить боевые корабли от союзников

Украина достигла договоренностей с западными союзниками о получении военных кораблей, которые она будет использовать для обеспечения безопасности судов в "зерновом коридоре" в Черном море. Об этом, как сообщают "Комментарии", передает "Украинская правда".

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Как заявил президент Украины, создание "зернового коридора" без участия РФ является одним из наибольших достижений за текущий год. Сейчас усилия Украины направлены на то, чтобы обеспечить безопасность кораблей, которые идут по этому коридору.

"Мы договорились с партнерами и будем сопровождать корабли в море, чтобы гарантировать их безопасность. У нас уже есть конкретные договоренности о получении кораблей. Это вопрос близкого будущего", — заявил Зеленский.

Напомним, что ранее президент Украины назвал одним из главных украинских успехов 2023 года — изгнание российского флота из западной части Черного моря. Российские корабли, которые стали объектами многочисленных атак украинских надводных дронов, вынуждены были покинуть Севастополь и отойти в район Новороссийска.

Тем временем, перемирие в Газе: Катар заявил, что кризис был преодолен. Несколько часов назад ЦАХАЛ заявил о готовности возобновить боевые действия, заявляя о невыполнении ХАМАСом ранее достигнутых договоренностей.

Рашисты хвалятся важной победой. Российские паблики разносят, пока неподтвержденную информацию с линии фронта.

А сторонники шопинга подводят итоги Черной пятницы в Украине. В 2023 году Украина отмечает своеобразный юбилей – 10 лет, как в нашей стране ввели западную традицию распродаж на Черную пятницу. Второй год "черная" неделя проходит во время войны. Как изменились предпочтения украинцев и ведутся ли они в скидки, "Комментарии" разложили все "по полочкам".