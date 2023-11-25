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Перемирие в Газе: Катар заявил, что кризис был преодолен

Несколько часов назад ЦАХАЛ заявил о готовности возобновить боевые действия, заявляя о невыполнении ХАМАСом ранее достигнутых договоренностей

сегодня, 21:58
Автор:
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Константин Куликов
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МИД Катара заявляет, что кризис вокруг сделки об освобождении заложников был преодолен, и обмен состоится в ближайшее время. Об этом сообщают "Комментарии".

Перемирие в Газе: Катар заявил, что кризис был преодолен

Сектор Газа

В ходе сделки будут освобождены 39 террористов заключенных в израильских тюрьмах в обмен на 13 израильских заложников (8 детей и 5 женщин), также будут освобождены 7 иностранных рабочих, захваченных 7 октября.


Ранее ЦАХАЛ угрожал продолжить операцию в Газе, если к полуночи ХАМАС не освободит вторую группу заложников. Палестинцы отказались выдавать захваченных до тех пор, пока Израиль не впустит грузовики с гуманитарной помощью в северный сектор Газа — Иерусалим заявлял, что якобы все 200 фур получили разрешение на въезд. 

Перед этим между Израилем и ХАМАС было достигнуто соглашение о временном перемирии. Согласно сделке с террористами ХАМАС, 50 похищенных (из 239) — женщин и детей — будут освобождены за четыре дня, в течение которых в боевых действиях наступит затишье. Освобождение каждых десяти дополнительных похищенных приведет к дополнительному дню передышки.  Взамен Израиль освободит 150 террористов ХАМАС (в основном женщины-террористы и несовершеннолетние террористы), пребывающих в израильских тюрьмах за совершение терактов. Также еврейское государство даст возможность завести в сектор Газа гуманитарную помощь.

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