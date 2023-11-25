logo

BTC/USD

37743.63

ETH/USD

2079.62

LTC/USD

71.11

USD/UAH

37.45

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией У России проблемы с ракетами: британская разведка объяснила причину
commentss НОВОСТИ Все новости

У России проблемы с ракетами: британская разведка объяснила причину

Российские оккупанты испытывают сложности из-за того, что не могут перезаряжаться крылатыми ракетами в Севастополе

сегодня, 14:25
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Страна-агрессор испытывает проблемы с использованием крылатых ракет типа "Калибр". Причиной тому стала логистика. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Минобороны Британии в Twitter (Х).

У России проблемы с ракетами: британская разведка объяснила причину

Ракеты. Фото: из открытых источников

В сводке говорится, что способность Черноморского флота России использовать свою базу в Новороссийске для перезагрузки кораблей крылатыми ракетами, по всей вероятности, станет существенным фактором оперативной эффективности флота.


Традиционно российские оккупанты перезаряжались крылатыми ракетами в Севастополе. Но теперь это стало опасно из-за украинских атак. Британская разведка считает, что Россия станет больше полагаться на Новороссийск.

Однако существует вероятность того, что РФ перестала применять "Калибры" из-за логистических проблем в Новороссийске.

"Россия, вероятно, будет стремиться к ускорению преодоления таких проблем, чтобы морские крылатые ракеты были включены в зимнюю кампанию ударов по Украине", — говорится в сводке.

Читайте также на портале "Комментарии" — в британской разведке рассказали, что может вынудить российское командование подвинуть флот еще дальше от линии фронта.

Также издание "Комментарии" сообщало – с приближением холодов тема российских атак на украинскую энергосистему и нашей готовности к этому становится всё более обсуждаемой. Министр энергетики Герман Галущенко уверяет, что российская армия сейчас массово не атакует ракетами и дронами энергетическую инфраструктуру, выжидая, когда станет холоднее. При этом Галущенко, как ранее президент Украины Владимир Зеленский, считает справедливым наносить ответные удары по российской энергетической инфраструктуре. Как оцениваете данные заявления и в целом подготовку Украины к атакам врага по нашей энергосистеме? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1728332692964430337
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!