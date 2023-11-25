У России проблемы с ракетами: британская разведка объяснила причину

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Кравцев Сергей
Страна-агрессор испытывает проблемы с использованием крылатых ракет типа "Калибр". Причиной тому стала логистика. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Минобороны Британии в Twitter (Х).
Ракеты. Фото: из открытых источников
В сводке говорится, что способность Черноморского флота России использовать свою базу в Новороссийске для перезагрузки кораблей крылатыми ракетами, по всей вероятности, станет существенным фактором оперативной эффективности флота.
Традиционно российские оккупанты перезаряжались крылатыми ракетами в Севастополе. Но теперь это стало опасно из-за украинских атак. Британская разведка считает, что Россия станет больше полагаться на Новороссийск.
Однако существует вероятность того, что РФ перестала применять "Калибры" из-за логистических проблем в Новороссийске.
Читайте также на портале "Комментарии" — в британской разведке рассказали, что может вынудить российское командование подвинуть флот еще дальше от линии фронта.
Также издание "Комментарии" сообщало – с приближением холодов тема российских атак на украинскую энергосистему и нашей готовности к этому становится всё более обсуждаемой. Министр энергетики Герман Галущенко уверяет, что российская армия сейчас массово не атакует ракетами и дронами энергетическую инфраструктуру, выжидая, когда станет холоднее. При этом Галущенко, как ранее президент Украины Владимир Зеленский, считает справедливым наносить ответные удары по российской энергетической инфраструктуре. Как оцениваете данные заявления и в целом подготовку Украины к атакам врага по нашей энергосистеме? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.
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