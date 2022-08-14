Украина меняет свою военную стратегию: с чем это связано

Украина после получения нового вооружения большой дальности меняет свою военную стратегию. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The New York Times".

ВСУ. Фото из открытых источников

По информация издания, начиная с весны и заканчивая началом лета украинская армия постоянно подвергалась мощным артиллерийским обстрелом, в результате чего на Донбассе ВСУ приходилось отступать со своих позиций, теряя до 200 военных в день. Только последние недели Украина кардинально изменила свою стратегию. Благодаря тому, что Киев получил мощное дальнобойное оружие, Украине удалось как минимум замедлить продвижение России. Это удалось достичь благодаря ударам в глубоком тылу противника.

Украинские защитники истощают боевой потенциал России, фактически остановилось продвижение Москвы на Востоке и появились серьёзные проблемы на Юге.

Как пример "NYT" наводит серию взрывов на авиабазе в аннексированном Крыму, а также подрыв всех мостов во временно оккупированной Херсонской области.

Аналитики издания предполагают, что новая стратегия даёт позитивные результаты. Хотя до сих пор украинцам не удалось деоккупировать важные населённые пункты, но удалось замедлить продвижение России в глубь Украины. Также удалось добиться сохранения живой силы, избежать больших потерь, что было очень болезненно для Украины в первые месяцы полномасштабного вторжения.

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