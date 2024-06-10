Украина летом сможет перейти в наступление: в США сделали оптимистичный прогноз

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Кравцев Сергей
Благодаря помощи от США украинская армия этим летом сможет вернуть себе уверенность в своих силах на поле боя и перейти в наступление. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью в программе CBS "Face the Nation" сделал сенатор Линдси Грэм, который представляет Республиканскую партию.
Линдси Грэм. Фото из открытых источников
Грэм заявил, что из-за задержки помощи от США Украина потеряла темп, но сейчас "есть шанс перезагрузить эту войну", поскольку у Киева есть оружие.
По его словам, ВСУ нужно перейти в наступление. "Думаю, летом Украина вернет себе военный импульс", — добавил Линдси Грэм.
Сенатор заявил, что активы Путина надо преследовать по всему миру.
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