Украина летом сможет перейти в наступление: в США сделали оптимистичный прогноз

Благодаря помощи от США украинская армия этим летом сможет вернуть себе уверенность в своих силах на поле боя и перейти в наступление. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью в программе CBS "Face the Nation" сделал сенатор Линдси Грэм, который представляет Республиканскую партию.

Линдси Грэм. Фото из открытых источников

"Либо мы собираемся помочь Украине, либо нет. Пришло время дать им F-16, позволить им управлять самолетами, дальнобойной артиллерией для поражения целей внутри России", — заявил политик.

Грэм заявил, что из-за задержки помощи от США Украина потеряла темп, но сейчас "есть шанс перезагрузить эту войну", поскольку у Киева есть оружие.

По его словам, ВСУ нужно перейти в наступление. "Думаю, летом Украина вернет себе военный импульс", — добавил Линдси Грэм.

Сенатор заявил, что активы Путина надо преследовать по всему миру.

"Возьмите деньги из суверенных фондов России и отдайте их Украине. В Европе находится 300 млрд долларов из России. И суверенные активы, которые мы должны конфисковать и передать Украине", — сказал он.

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