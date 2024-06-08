В Белом доме раскрыли подробности откровенного разговора Байдена и Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом в Париже поделился "весьма откровенной оценкой" текущей ситуации в войне России против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга заявил советник Белого дома Джон Кирби, сообщает "Укринформ".

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: Getty Images

"Он поделился с президентом Байденом очень откровенной оценкой происходящего, а также давления, которое они (Ред. – в Украине) продолжают испытывать, особенно на востоке, на Донбассе", — сказал Джон Кирби.

Он отказался предоставить более подробную информацию, чтобы не "усложнить оборону Украины на поле боя".

По словам Джона Кирби, военная помощь США помогла Украине помешать продвижению российских окупантов, особенно в Харьковской области. Вместе с тем нужны большие усилия, чтобы отбросить их обратно, отметил представитель Белого дома. Байден, по его словам, заверил Зеленского в продолжении поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов.

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Соответствующее заявление Джо Байден сделал во время переговоров с Владимиром Зеленским в Париже 7 июня. Оба президента прибыли во Францию, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных 80-летию высадки союзных войск в Нормандии. Это событие также получило название День Д.

Байден сказал Зеленскому, что он извиняется перед украинским народом за тот период, когда военная помощь не поступала.

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