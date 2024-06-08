В Белом доме раскрыли подробности откровенного разговора Байдена и Зеленского

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Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом в Париже поделился "весьма откровенной оценкой" текущей ситуации в войне России против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга заявил советник Белого дома Джон Кирби, сообщает "Укринформ".
Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: Getty Images
Он отказался предоставить более подробную информацию, чтобы не "усложнить оборону Украины на поле боя".
По словам Джона Кирби, военная помощь США помогла Украине помешать продвижению российских окупантов, особенно в Харьковской области. Вместе с тем нужны большие усилия, чтобы отбросить их обратно, отметил представитель Белого дома. Байден, по его словам, заверил Зеленского в продолжении поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов.
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Соответствующее заявление Джо Байден сделал во время переговоров с Владимиром Зеленским в Париже 7 июня. Оба президента прибыли во Францию, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных 80-летию высадки союзных войск в Нормандии. Это событие также получило название День Д.
Байден сказал Зеленскому, что он извиняется перед украинским народом за тот период, когда военная помощь не поступала.
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