Байден извинился перед Зеленским: о чем идет речь

Президент США Джо Байден извинился перед президентом Украины Владимиром Зеленским за многомесячную задержку в поставке военной помощи для Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "CNN".

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: Getty Images

Соответствующее заявление Джо Байден сделал во время переговоров с Владимиром Зеленским в Париже 7 июня. Оба президента прибыли во Францию, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных 80-летию высадки союзных войск в Нормандии. Это событие также получило название День Д.

Байден сказал Зеленскому, что он извиняется перед украинским народом за тот период, когда военная помощь не поступала.

"Я прошу прощения за недели незнания, будет ли принято с точки зрения финансирования, потому что у нас были проблемы с принятием законопроекта, который мы должны были принять, в котором были деньги от некоторых наших очень консервативных членов, которые задерживали его, но мы сделали это", — отметил глава Белого дома.

Президент США подчеркнул, что американский народ поддерживает Украину в долгосрочной перспективе.

"Вы знаете, вы не склонились, вы вообще не уступили, вы продолжаете бороться способом, который просто удивителен, просто великолепен — и мы не собираемся вас оставлять", — высказался президент США.

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