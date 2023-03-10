Украина использовала на поле боя "умную бомбу" JDAM

Вооруженные силы Украины начали использовать против российских оккупантов американские "умные бомбы" JDAM-ER. Первое применение состоялось несколько недель назад, но видеоматериалы обнародовали только в начале марта. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ресурс Defense Express.

"Умные бомбы" JDAM. Фото из открытых источников

В сеть попало видео, где сообщалось, что ВСУ использовали "умную бомбу" JDAM на поле боя. Эту информацию подтвердил американский генерал Джеймс Геккер, командующий Воздушными силами США в Европе. По его словам, высокоточные планирующие бомбы попали в Украину три недели назад.

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Таким образом, "умные бомбы" JDAM дали возможность Вооруженным силам Украины наносить удары по труднодоступным позициям, которые ранее не могли быть поражены с самолетов или систем HIMARS. Таким образом, ВСУ сможет уничтожать такие защищенные объекты как командные пункты, составы или логистические узлы. Однако Джеймс Гекер отмечает, что количество переданных боеприпасов для Украины невелико.

"Умная бомба" Joint Direct Attack Munition в своей технологии использует GPS и таким образом превращу обычные снаряды, которые пытались попасть в цель в высокоточное оружие, не мешающие погодные условия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ВСУ удалось уничтожить "летучий танк" российской армии вблизи Угледара на востоке Украины.

Также "Комментарии" писали о том, что воины Вооруженных сил Украины смогли уничтожить секретный комплекс ФСБ РФ, передававший позиции украинских военных для российской армии. Разработка России получила название "Картограф" и использовалась еще с 2014 года на территории Украины.