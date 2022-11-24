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Украина и Россия провели неанонсированные переговоры: СМИ узнали подробности

Делегации обсудили обмен пленными и возобновление экспорта российского аммиака

сегодня, 12:50 comments1173
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Автор:

Кравцев Сергей

Представители Украины и России встретились в Объединенных Арабских Эмиратах на прошлой неделе. Стороны обсудили обмен пленными и возобновление экспорта российского аммиака. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Reuters".

Украина и Россия провели неанонсированные переговоры: СМИ узнали подробности

Переговоры. Фото: из открытых источников

Источники издания заявляют, что встреча состоялась 17 ноября в столице ОАЭ Абу-Даби. При этом так и не ясно, кто представлял Украины и Россию на переговорах. Подтверждающей информации нет, но есть вероятность, что на встрече также присутствовали представители ООН.

"Они обсудили разрешение России возобновить экспорт аммиака в обмен на обмен пленными, который освободит большое количество украинских и российских пленных", — сообщили источники.

Посол Украины в Турции Василий Боднар в разговоре с журналистом "Reuters" подтвердил, что освобождение украинских военных из плена является частью переговоров по открытию российского экспорта аммиака. Однако дипломат не подтвердил встречу в Абу-Даби.

Следует отметить, что речь идет о возобновлении работы трубопровода Тольятти — Одесса. После 24 февраля экспорт аммиака из РФ в страны Азии и Африки прекратился.

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Также издание "Комментарии" сообщало — российские оккупанты будут продолжать свой ракетный террор в Украине. Впрочем, чтобы подготовиться к следующему подобному удару, противнику понадобится около недели. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель пресс-службы ГУР Минобороны Андрей Юсов.




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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/exclusive-russians-ukrainians-met-uae-discuss-prisoner-swap-ammonia-sources-say-2022-11-24/
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