Когда ждать очередной ракетной атаки России: данные разведки

Российские оккупанты будут продолжать свой ракетный террор в Украине. Впрочем, чтобы подготовиться к следующему подобному удару, противнику понадобится около недели. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель пресс-службы ГУР Минобороны Андрей Юсов.

Ракеты. Фото: из открытых источников

В украинской разведке знают о планах Кремля сорвать стойкость украинского народа и заставить принять ультиматумы россиян на переговорах. Но шансов у агрессора – никаких.

При этом Андрей Юсов отметил, что уже ясно – Россия предпринимает ракетные атаки с периодичностью в неделю. То есть идет массированная атака, затем примерно неделю враг готовится к новому удару и осуществляет его. Плюс-минус неделя нужна России, чтобы подготовиться к новой атаке, провести все необходимые подготовительные работы.

Юсов подчеркнул, что Украина в свою очередь готовится к дальнейшей эффективной работе, в частности, системам ПВО, "но то, что террористический режим будет продолжать эти атаки, то это бесспорно".

"Мы понимаем, что запасы высокоточного оружия в России в значительной степени истощены, но есть много ракет и не высокоточных, мы и видим, что по точности они особо и не гонятся. Во многих случаях разлет в километр — это условная "норма" и попадание даже не в объекты инфраструктуры, а в гражданские дома, больницы — это и есть признак косорукости российских ракетчиков и в целом режима РФ”, — отметил Андрей Юсов.

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