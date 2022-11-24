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Когда ждать очередной ракетной атаки России: данные разведки

Массированные ракетные атаки по Украине происходят с периодичностью примерно в неделю

сегодня, 11:30
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Автор:

Кравцев Сергей

Российские оккупанты будут продолжать свой ракетный террор в Украине. Впрочем, чтобы подготовиться к следующему подобному удару, противнику понадобится около недели. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель пресс-службы ГУР Минобороны Андрей Юсов.

Когда ждать очередной ракетной атаки России: данные разведки

Ракеты. Фото: из открытых источников

В украинской разведке знают о планах Кремля сорвать стойкость украинского народа и заставить принять ультиматумы россиян на переговорах. Но шансов у агрессора – никаких.

При этом Андрей Юсов отметил, что уже ясно – Россия предпринимает ракетные атаки с периодичностью в неделю. То есть идет массированная атака, затем примерно неделю враг готовится к новому удару и осуществляет его. Плюс-минус неделя нужна России, чтобы подготовиться к новой атаке, провести все необходимые подготовительные работы.

Юсов подчеркнул, что Украина в свою очередь готовится к дальнейшей эффективной работе, в частности, системам ПВО, "но то, что террористический режим будет продолжать эти атаки, то это бесспорно".

"Мы понимаем, что запасы высокоточного оружия в России в значительной степени истощены, но есть много ракет и не высокоточных, мы и видим, что по точности они особо и не гонятся. Во многих случаях разлет в километр — это условная "норма" и попадание даже не в объекты инфраструктуры, а в гражданские дома, больницы — это и есть признак косорукости российских ракетчиков и в целом режима РФ”, — отметил Андрей Юсов. 

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