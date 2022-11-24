В Минэнерго дали утешительный прогноз по свету: когда сократится дефицит

Ситуация с подачей электроэнергии может улучшиться к вечеру, поскольку энергетики планируют подключить атомные электростанции к сети. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на министра энергетики Германа Галущенко в эфире общенационального телемарафона.

Подача электроэнергии. Фото: из открытых источников

"Ситуация сложная по всей стране. Есть области, где увеличили поставки. Вчера произошел блэкаут в нашей энергосистеме из-за этих обстрелов, которые произошли. В 4:00 утра удалось объединить энергетическую систему, критические объекты инфраструктуры удалось заживить", — заявил министр.

Он отметил, в течение суток энергетики будут увеличивать объемы электроэнергии, чтобы заживить всех потребителей. К вечеру дефицит может уменьшиться.

По словам Германа Галущенко, можно сделать осторожный прогноз, что к вечеру начнут работать атомные станции, поэтому сократится дефицит, который возник со вчерашнего дня.

Отметим, вчера три украинских АЭС из-за ракетных обстрелов отключились от украинской электросети. Энергетики продолжают восстанавливать украинскую электросистему, а в дома постепенно возвращается свет.

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