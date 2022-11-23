Атака на Белгород под чужим флагом: какую провокацию может готовить Кремль – понимают ли это россияне

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Кравцев Сергей
Россия создает информационный фон и может готовить провокацию под чужим флагом в Белгородской области, сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW). Цель – запугать народ, чтобы вернуть общественную поддержку войны против Украины. Пойдет ли Кремль на такие меры? Понимают ли сами россияне, что это именно их власть, фактически, "бомбит Воронеж"? Как события в РФ могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Российская армия. Фото: из открытых источников
Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова рассуждает так:
Россиянам, подчеркивает эксперт, явно нравится становиться жертвами своего президента, который для них – царь и бог. Ради него они готовы и убивать, и умирать.
Поэтому, констатирует он, вопрос не столько в падении путинского режима, ибо этот народ выберет себе второго такого же тирана. Должен произойти, уверена эксперт, развал российской империи, полное разоружение, включая и ядерное оружие, международный контроль за всеми ресурсами, в том числе, финансовыми.
Глава Центра политических студий "Доктрина", политический консультант Ярослав Божко обращает внимание, что проведение операции под чужим флагом – распространенная тактика для РФ.
Потому, продолжает он, вполне вероятно, что российские медиа могут распространить, к примеру, постановочный видеоролик с нападением людей в украинской форме на объекты на территории страны-агрессора (те же пограничные пункты).
Технически РФ не сможет создать видимость захвата Белгорода, уверен Ярослав Божко. Но вполне способна реализовать разгон подобного нарратива через небольшие события – обстрелы, нападения и заход якобы украинских ДРГ на российскую территорию.
Военный обозреватель, координатор группы "Информационное сопротивление", полковник Вооруженных сил Украины Константин Машовец считает, что Кремль вполне может пойти на такой шаг, если посчитает это целесообразным и имеющим шансы на успех.
По его словам, классика теракта под чужим флагом (создание "явных следов, указывающих на мнимых организаторов"), формат и конкретная методология могут быть любыми.
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