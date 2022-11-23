Атака на Белгород под чужим флагом: какую провокацию может готовить Кремль – понимают ли это россияне

Россия создает информационный фон и может готовить провокацию под чужим флагом в Белгородской области, сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW). Цель – запугать народ, чтобы вернуть общественную поддержку войны против Украины. Пойдет ли Кремль на такие меры? Понимают ли сами россияне, что это именно их власть, фактически, "бомбит Воронеж"? Как события в РФ могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Российская армия. Фото: из открытых источников

Россиянам явно нравится становиться жертвами своего президента

Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова рассуждает так:

"Путин регулярно убивает своих граждан, но им это нравится. Беслан, "Норд-ост", взорванные дома в Москве, подводная лодка "Курск"… И россияне каждый раз после этого выбирают Путина снова. Несмотря на то, что сомневаться в его желании убить как можно больше людей точно нет повода. Ему просто очень хочется убивать, а как это организовать, под каким соусом подать, придумают специально обученные люди".

Россиянам, подчеркивает эксперт, явно нравится становиться жертвами своего президента, который для них – царь и бог. Ради него они готовы и убивать, и умирать.

"Посмотрите, с каким счастьем в глазах российские пенсионерки отправляют своих сыновей на войну. И сравните с тем, как провожают защищать родную землю в Украине. Плачут. Потому что понимают цену войне. У россиян этого нет, они рады, что их дети гибнут. Не все, конечно. Но большинство, достаточное для того, чтобы власть Путина в России была безграничной и безоговорочной", – поясняет Татьяна Лупова.

Поэтому, констатирует он, вопрос не столько в падении путинского режима, ибо этот народ выберет себе второго такого же тирана. Должен произойти, уверена эксперт, развал российской империи, полное разоружение, включая и ядерное оружие, международный контроль за всеми ресурсами, в том числе, финансовыми.

"Только так можно надеяться, что в будущем они прекратят устраивать массовые убийства всех вокруг, – считает эксперт. – Им будет просто нечем".

Технически РФ не сможет создать видимость захвата Белгорода

Глава Центра политических студий "Доктрина", политический консультант Ярослав Божко обращает внимание, что проведение операции под чужим флагом – распространенная тактика для РФ.

Потому, продолжает он, вполне вероятно, что российские медиа могут распространить, к примеру, постановочный видеоролик с нападением людей в украинской форме на объекты на территории страны-агрессора (те же пограничные пункты).

"Имитировать большую сухопутную операцию якобы под видом украинских войск будет крайне сложно, – считает эксперт. – Слишком много факторов, заведомо допускающих раскрытие сценария. Потому стоит ожидать сообщений касаемо постановочных действий малых групп".

Технически РФ не сможет создать видимость захвата Белгорода, уверен Ярослав Божко. Но вполне способна реализовать разгон подобного нарратива через небольшие события – обстрелы, нападения и заход якобы украинских ДРГ на российскую территорию.

"В этом разрезе РФ ставит на моральную дискредитацию Украины, в первую очередь, на Западе, куда будут направлены такие медиасообщения. Однако, как показала практика, инциденты, серьезно изменяющие допустимые рамки эскалации, тщательно проверяются Западом и освещаются с разных ракурсов. Потому попытка – возможна, успех – сомнителен", – констатирует эксперт.

Классика теракта под чужим флагом, формат и конкретная методология могут быть любыми

Военный обозреватель, координатор группы "Информационное сопротивление", полковник Вооруженных сил Украины Константин Машовец считает, что Кремль вполне может пойти на такой шаг, если посчитает это целесообразным и имеющим шансы на успех.

"Обычные россияне того, что творит их власть, не понимают. Или не хотят понять, – отмечает эксперт.

По его словам, классика теракта под чужим флагом (создание "явных следов, указывающих на мнимых организаторов"), формат и конкретная методология могут быть любыми.

"Украина и Запад противопоставить этому ничего не могут, за исключением ответной информационно-психологической операции", – заключает Константин Машовец.

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