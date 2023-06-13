Украина хочет еще и F-18: кому Киев уже отправил запрос

Украина подала в Австралию запрос о состоянии десятков снятых с эксплуатации истребителей F-18. Речь идет о 41 единице. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление посла Украины в Австралии Василия Мирошниченко.

Истребитель F-18. Фото из открытых источников

Посол отметил, был сделан первоначальный запрос о состоянии примерно 41 самолета, хранящегося на авиабазе к северу от Сиднея. И Украина рассматривает потенциальную передачу этих самолетов, которые могли бы значительно усилить свои воздушные силы.

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"Был запрос на информацию (о состоянии F-18-ред.). Украина рассматривает разные возможности в вопросе передачи истребителей, включая эту", — заявил Мирошниченко.

Стоит отметить, что несколько западных стран уже проявили заинтересованность в снабжении Украины F-16, но интерес Украины к австралийским самолетам F-18 стал лишь недавно обсуждаться в публичном пространстве.

Как сообщали СМИ, Австралия обсуждает из США возможность передать Украине истребителей F/A-18 Hornets. Однако до реализации этого плана вроде бы пока далеко.

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Также издание "Комментарии" сообщало – контрнаступательные действия ВСУ продолжаются и уже имеют успех как минимум на трех участках фронта, сообщает Институт изучения войны (ISW) в новом отчете. Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби уверяет, что США сосредоточатся на том, чтобы Украина могла достичь успеха на поле боя. Помогают нам и европейцы, обещая активизировать поставки оружия. При этом, в Офисе президента Украины предупредили – на достижение целей контрнаступления (возвратить под контроль Киева все оккупированные территории, включая Крым) может уйти много месяцев. Как оцениваете ситуацию вокруг контрнаступления – в том числе в медийном и политическом плане? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.



