Украина готовит 40-тысячную штурмовую бригаду для контрнаступления

Восемь новых штурмовых бригад общей численностью 40 тысяч военных Украина хочет привлечь во время контрнаступления против российских окупантов в ближайшие недели или месяцы, пишут "Комментарии" со ссылкой на Reuters.



Восемь новых подразделений «Гвардии наступления» насчитывают 40 тысяч украинских военных

Новые бригады, подготовленные Министерством внутренних дел, будут воевать вместе с регулярными армейскими подразделениями, подкрепленными новыми западными боевыми танками и тысячами новых военнослужащих, обученных армиями союзников за пределами Украины. Бригады имеют громкие названия: Ураган, Спартан, Червоная Калина, Рубеж, Лют, Азов и Кара-Даг, гора в Крыму.

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"Украина все еще имеет значительный мобилизационный потенциал и среди его новобранцев есть женщины, люди без военного опыта и бывшие офицеры милиции и военнослужащие", — сказал Reuters Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

В прошлом году Украина отбила российские войска от Киева, прежде чем освободить северо-восток и юг Херсонской области. Но русские войска все еще занимают восточные районы, стратегически важный юг и Крымский полуостров.

"Украина хочет вернуть каждую пядь своей земли от Москвы, которая в одностороннем порядке объявила пять регионов Украины частью России, хотя не контролирует их все", — говорит Президент Украины Владимир Зеленский.

В начале февраля стартовал набор в штурмовые бригады и уже финишировал. Цель новообразованных штурмовых бригад – освободить Украину.

Клименко сказал, что на подготовку гражданских без опыта уйдет до четырех месяцев, но бывших милиционеров или военных можно научить за два. Он не сказал, когда и где Украина начнет контрнаступление.

Вместо армии, бригады контролируются Министерством внутренних дел, как и другие подразделения, включая полк "Азов", получивший мировую известность из-за противостояния силам вторжения на металлургическом заводе "Азовсталь" в осажденном Мариуполе в прошлом году.

Клименко отметил, что 2,5% бригады составляют женщины-бойцы: "Наши женщины достаточно патриотические, сильные, они не меньше мужчин ненавидят врага, хотят служить".

Напомним, "Комментарии" писали, что Украина готовится к штурма вплоть до Крыма и Черного моря, чтобы выгнать оккупантов со своей территории.

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