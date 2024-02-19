Украина готовилась к российской агрессии: Павлюк рассказал, когда стало известно о нападении России

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Украина получила первые сигналы о возможном полномасштабном вторжении России за 5 месяцев до начала войны. Это время украинские военные использовали для подготовки к российской военной агрессии. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк в интервью "Радио Свобода".
Командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк о подготовке к войне. Скриншот с интервью
Во время интервью журналист Роман Пагулич спросил Александра Павлюка, когда стало понятно, что полномасштабная война России против Украины неотвратима.
Таким образом, Украина начала подготовку определенных действий, чтобы встретить врага, чье соотношение сил и средств было не в пользу украинской армии.
По словам командующего Сухопутными войсками в январе-феврале 2022 года было получено сообщение от ГУР, что вариант с полномасштабным вторжением возможен.
По его словам, это сыграло решающую роль, что в первый день, когда был нанесен удар России по всем командным центрам, по всем местам, где должно было быть скопление украинских войск и складов, на российские удары "пошли в пустое место".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Боррель сделал тревожное предупреждение по окончанию войны в Украине.
Также "Комментарии" писали об американском историке, пояснившем, как Украина могла бы уже победить в войне.
Обсуждения
Новости
Харя Кришны
сегодня, 12:33
У шапітолії пишуть альтернативну історію? А де історія про втрату півдня України? Чому такі готові до вторгнення ЗСУ розмінували кримський перешийок та вивели основні сили? Може на вузькому перешийку можна було покришити усі колони ворога?