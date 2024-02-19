Украина готовилась к российской агрессии: Павлюк рассказал, когда стало известно о нападении России

Украина получила первые сигналы о возможном полномасштабном вторжении России за 5 месяцев до начала войны. Это время украинские военные использовали для подготовки к российской военной агрессии. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк в интервью "Радио Свобода".



Командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк о подготовке к войне. Скриншот с интервью

Во время интервью журналист Роман Пагулич спросил Александра Павлюка, когда стало понятно, что полномасштабная война России против Украины неотвратима.

"Проведя анализ, уже осенью была очень большая вероятность, понимали, что будет полномасштабная война. По ее масштабам, еще было трудно понять, но что она как минимум захватит территорию Луганской и Донецкой области — было очевидно", — заявил Павлюк и добавил, что "были все признаки того, что мы встретим врага не только с ДНР и ЛНР, но и с территории России".

Таким образом, Украина начала подготовку определенных действий, чтобы встретить врага, чье соотношение сил и средств было не в пользу украинской армии.

"С начала осени мы приступили к выполнению определенных действий, чтобы успешно встретить и нанести ему максимальное поражение. В течение пяти месяцев мы готовились к отражению полномасштабной агрессии", — рассказал Павлюк.

По словам командующего Сухопутными войсками в январе-феврале 2022 года было получено сообщение от ГУР, что вариант с полномасштабным вторжением возможен.

"И на февраль месяц мы сделали максимально все, чтобы достойно встретить врага: все позиции были максимально усилены, просчитаны все возможные варианты действий, перемещены все резервы – мы два раза, как минимум, проводили полномасштабную тренировку", — подчеркнул Александр Павлюк.

По его словам, это сыграло решающую роль, что в первый день, когда был нанесен удар России по всем командным центрам, по всем местам, где должно было быть скопление украинских войск и складов, на российские удары "пошли в пустое место".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Боррель сделал тревожное предупреждение по окончанию войны в Украине.

Также "Комментарии" писали об американском историке, пояснившем, как Украина могла бы уже победить в войне.