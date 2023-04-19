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Украина долго ждала этого оружия: Берлин подтвердил доставку

Германии направила в Украину систему противовоздушной обороны Patriot.

сегодня, 13:45
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Автор:

Slava Kot

Правительство Германии объявило, что первая батарея системы Patriot доставлена в Украину. Такая военная техника будет впервые применяться в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на отчет правительства Германии.

Украина долго ждала этого оружия: Берлин подтвердил доставку

Система ПВО Patriot. Фото из открытых источников

Украинское правительство постоянно отмечает, что для безопасности Украины есть потребность в системах противовоздушной обороны, которые может предоставить Запад. Из обнародованного отчета правительства Германии стало известно, что долгожданная система ПВО Patriot отправлена в Украину. Кроме самой системы, Германия направила и боеприпасы к ней.


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Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что эта система важна для защиты Украины. По его словам, это дальнобойный комплекс, который сможет доставать ракеты и самолеты на расстоянии 150 км.

США также сообщали, что собираются прислать систему ПВО Patriot, однако американцы не объявили, доставлено ли это оружие в Украину, таким образом, немецкая система Patriot является первой подтвержденной в Украине. Вся система состоит из радаров, командно-контрольных технологий и нескольких различных ракет-перехватчиков для идентификации и уничтожения баллистических ракет, крылатых ракет, беспилотников, самолетов и других воздушных угроз.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия пытается "заглушить" работу Starlink в Украине. Такие данные стали известны после слива секретных материалов разведки Соединенных Штатов.

Также "Комментарии" писали о союзнике Украины, который передал восемь танков Leopard 2. По сообщениям Генерального штаба, военная техника уже доставлена на территорию Украины.



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Источник: https://www.bundesregierung.de/breg-en/news/military-support-ukraine-2054992
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