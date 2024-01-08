Украина будет готова начать новое наступление: что ждет Киев

Украина не готова полностью уходить в стратегическую оборону и поэтому стоит ожидать, что украинская армия предпримет ещё одну попытку контрнаступления после того, как Норвегия передаст Киеву истребители F-16. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет немецкое издание "Welt".

ВСУ. Фото: из открытых источников

Авторы материла утверждают, что ВСУ могут начать активные манёвры, целью которых станет Крым, в ближайшие месяцы. От украинского плацдарма на левом берегу Днепра до полуострова всего 60 километров, говорится в публикации.

Немецкий полковник Родерих Кизеветтер призвал поставить на Украину дальнобойные ракеты Taurus, чтобы Киев нанёс удар по Крымскому мосту и кораблям Черноморского флота.

Подчеркивается, что одной из главных причин растущего успеха украинских контратак, вероятно, станет уничтожение российских радиолокационных установок и позиций ПВО в Крыму.

В частности, украинские удары в последние дни показывают, что РФ до сих пор не справилась с проблемой своей проницаемой ПВО.

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Также издание "Комментарии" сообщало – главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что не может комментировать военные планы, иначе "это будет шоу".

"Это война, я не могу говорить, что я планирую, что мы должны делать. Иначе это будет шоу, а не война, цена которому — человеческие жизни. Об этом нельзя говорить ни в коем случае", – высказался главком ВСУ.



