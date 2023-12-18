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Залужный отреагировал на слухи о новом контрнаступлении ВСУ

Залужный дал понять, что не будет раскрывать секретов о подготовке нового контрнаступления

сегодня, 14:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что не может комментировать военные планы, иначе "это будет шоу". Как передает портал "Комментарии", свое заявление Залужный сделал во время разговора с представителями масс-медиа.

Залужный отреагировал на слухи о новом контрнаступлении ВСУ

Валерий Залужный. Фото: из открытых источников

"Это война, я не могу говорить, что я планирую, что мы должны делать. Иначе это будет шоу, а не война, цена которому — человеческие жизни. Об этом нельзя говорить ни в коем случае", – высказался главком ВСУ.

Кроме того, издание попросило Залужного прокомментировать публикацию BILD со ссылкой на источники в немецкой разведке о том, что Россия якобы имеет среднесрочный план захвата украинских территорий.

"Я не хотел бы характеризовать этот процесс, это не моя парафия. Там есть люди, которые за это отвечают, которые имеют эту информацию", – заявил Валерий Залужный.

Отметим, ранее немецкое издание Welt опубликовало новость о том, что наступление, которое планирует Украина на 2024 год, будет очевидно таким, каким его планировал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на это лето.

Читайте также на портале "Комментарии" — Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту обнаружения технического устройства в одном из потенциальных мест дислокации главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.  И хоть, по предварительным данным, обнаруженное устройство находилось в нерабочем состоянии, сам факт, мягко говоря, настораживает. Особенно, учитывая периодически всплывающие слухи о конфликте между высшим военным и политическим руководством Украины. Эксперты проанализировали происходящее специально для издания "Комментарии".




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