Залужный отреагировал на слухи о новом контрнаступлении ВСУ

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Кравцев Сергей
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что не может комментировать военные планы, иначе "это будет шоу". Как передает портал "Комментарии", свое заявление Залужный сделал во время разговора с представителями масс-медиа.
Валерий Залужный. Фото: из открытых источников
Кроме того, издание попросило Залужного прокомментировать публикацию BILD со ссылкой на источники в немецкой разведке о том, что Россия якобы имеет среднесрочный план захвата украинских территорий.
Отметим, ранее немецкое издание Welt опубликовало новость о том, что наступление, которое планирует Украина на 2024 год, будет очевидно таким, каким его планировал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на это лето.
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