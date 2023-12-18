Из-за непонятных задержек с оформлением документов, ВСУ уже "подвели" в районе Запорожской области. Из-за неслаженности в действиях, беспокойство, которое иногда раздается в украинских "властных" кабинетах из-за войны, постепенно охватывает и фронт. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "AP".

ВСУ. Фото из открытых источников

Одним из провалов на Запорожском направлении стало то, что ВСУ не смогли существенно нарастить количество операторов дронов. Об этом рассказал боец ВСУ Константин Денисов. По его мнению, Украина с подготовкой операторов дронов сильно "медлит". Его личный опыт таков: оформления необходимых документов от нескольких государственных учреждений пришлось ждать 7 месяцев 75 военным, которые могли бы это время потратить на ликвидацию россиян.

"Мы потеряли зря время", — говорит боец.

Его претензии разделяют и другие командиры воинских частей. Они также жалуются на срыв в выполнении боевых задач из-за "дефицита" личного состава и задержек в ремонте дронов.

Между тем глава Минобороны Украины Рустем Умеров уверяет, что у государства достаточно солдат и оружия, чтобы начать следующий этап боевых действий.

"Мы способны и можем защитить наших людей, и мы будем это делать... У нас есть план, и мы будем ему следовать", — говорил Умеров в декабрьском интервью изданию.

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