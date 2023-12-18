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СМИ назвали главное разочарование ВСУ во время контрнаступления

Усталость и разочарование охватывают не только правительственные кабинеты Украины

сегодня, 16:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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Из-за непонятных задержек с оформлением документов, ВСУ уже "подвели" в районе Запорожской области. Из-за неслаженности в действиях, беспокойство, которое иногда раздается в украинских "властных" кабинетах из-за войны, постепенно охватывает и фронт. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "AP".

СМИ назвали главное разочарование ВСУ во время контрнаступления

ВСУ. Фото из открытых источников

Одним из провалов на Запорожском направлении стало то, что ВСУ не смогли существенно нарастить количество операторов дронов. Об этом рассказал боец ВСУ Константин Денисов. По его мнению, Украина с подготовкой операторов дронов сильно "медлит". Его личный опыт таков: оформления необходимых документов от нескольких государственных учреждений пришлось ждать 7 месяцев 75 военным, которые могли бы это время потратить на ликвидацию россиян.

"Мы потеряли зря время", — говорит боец.

Его претензии разделяют и другие командиры воинских частей. Они также жалуются на срыв в выполнении боевых задач из-за "дефицита" личного состава и задержек в ремонте дронов. 

Между тем глава Минобороны Украины Рустем Умеров уверяет, что у государства достаточно солдат и оружия, чтобы начать следующий этап боевых действий. 

"Мы способны и можем защитить наших людей, и мы будем это делать... У нас есть план, и мы будем ему следовать", — говорил Умеров в декабрьском интервью изданию.

Читайте также на портале "Комментарии" — ВСУ сворачивают некоторые операции на фронте: Тарнавский назвал главную причину.

Также издание "Комментарии" сообщало – по словам президента Украины Владимира Зеленского, обсуждение возможных компромиссов с российским диктатором Владимиром Путиным не имеет никакого смысла, потому что тому не нужен мир в нашей стране. Кейс вероятных переговоров периодически всплывает – в том или ином виде. Какими видятся в этом ракурсе перспективы будущего года? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.




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