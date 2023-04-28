Указ Путина: Россия официально признала присутствие своей армии с 2014 года в Украине

Страна-агрессора постепенно продолжает сбрасывать маски. Так, президент России Владимир Путин подписал закон о статусе ветерана боевых действий для воевавших в Донбассе с 2014 года и добровольцев, принимавших участие в боевых действиях с 24 февраля 2022. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Таким образом, Россия официально признала присутствие своей армии с 2014 года в Украине. Хотя ранее все эти годы Кремль твердил, что российских войск на Донбассе нет, а обстрелы территории Украины осуществляли так называемые "войска ДНР и ЛНР".

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Также Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за госизмену. Такая мера может грозить за шпионаж и выдачу иностранцам сведений, составляющих гостайну. Также пожизненным заключением могут наказать за переход на сторону противника либо оказание финансовой, консультационной или иной помощи государству в деятельности, направленной против России.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин подписал новый скандальный указ касательно украинцев на оккупированных территориях. Теперь тех из них, кто не принял гражданство России в оккупации, могут "выдворить". Параллельно с этим появилась информация (со ссылкой на секретные документы Пентагона), что России не хватит сил для контроля над оккупированными территориями. Связаны ли последние путинские указы о паспортизации с обозначенными проблемами оккупантов? Какие риски это несет для украинцев? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

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