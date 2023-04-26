«Угроза очень высокая»: стало известно, когда россияне могут прибегнуть к новым ракетным атакам, - ОК «Юг»

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Белоокая Ира
Об этом в Телеэфире заявила пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.
Когда ожидать вероятного массированного ракетного удара по Украине
На боевом дежурстве в Черном море находится 13 российских кораблей с двумя надводными и подводными ракетоносителями. Их суммарный возможный залп – 24 "Калибра". Такую ситуацию в оперативном командовании "Юг" оценивают как несущую возможные риски.
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К новым атакам враг может прибегнуть неожиданно, отметила спикер оперативного командования "Юг".
Напомним, "Комментарии" писали, на 640% больше, по сравнению с предыдущим годом: анализ военных расходов в Украине в 2022 "Заняла лидирующую позицию": расходы на армию в Украине в 2022 году составили 44 миллиарда долларов, что на 640% больше, чем в 2021 году.
Читайте также на сайте "Комментарии", как российские войска будут вести себя во время контрнаступления ВСУ, — эксперт Враг панически боится каких-либо наступательных действий со стороны украинской армии, поэтому захватчики могут прибегнуть к очередному террору украинцев. Об этом в Телеэфире рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
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