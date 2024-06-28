Угроза никуда не исчезла: в ВСУ рассказали, где враг несет безумные потери и продолжает наступать

Соотношение потерь России и ВСУ возле Боровой Харьковской области, где враг проводит активные штурмовые действия, составляет 10:1 как ранеными, так и убитыми. Как сообщает портал "Комментарии", такие цифры в интервью "Radio NV" озвучил командир подразделения Terra в составе Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) Николай Волохов (позывной "Абдула"), информируя о ситуации возле поселка Боровая.

Наступление России. Фото: из открытых источников

Военный отметил, что ситуация на участке фронта, где оборону держат бойцы 3 ОШБр, напряжена все время. Враг одновременно и ежедневно и концентрирует здесь свои силы, и проверяет на прочность оборону украинских бойцов.

"Ситуация напряженная, никакая угроза никуда не исчезла. Сказал бы наоборот, что она постоянно растет. Россия может себе позволить одновременно и накапливать, и давить, давить на разных направлениях. Цель проста: чтобы реализовать накопленный потенциал, нужно выявить точку для применения, поэтому они постоянно проверяют. К сожалению, у них хватает для этого ресурса. И этот ресурс постоянного давления на фронт выглядит как взводы и роты. Очень большое количество россиян идет вперед и погибает", — сказал Волохов.

По его словам, накопленные россиянами резервы определенным образом сверхмобильные. Они могут быть оперативно применены, но как оно будет на самом деле, зависит от того, какой будет защита украинцев.

"Если будет дана слабость, резерв будет брошен, если не будет, то не будет. В настоящее время все выглядит так, что слабой точки в обороне 3-й ОШБр они найти не могут, хотя очень стараются, несут невероятные потери на этом пути", — отметил военный.

Читайте на портале "Комментарии" — потери российской оккупационной армии в Украине в мае существенно выросли, учитывая наступление на севере Харьковской области, достигнув в среднем более 1000 убитых и раненых. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на данные разведки США и НАТО.

Также издание "Комментарии" сообщало – Шольц назвал потери России на войне в Украине.







