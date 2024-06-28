Угроза никуда не исчезла: в ВСУ рассказали, где враг несет безумные потери и продолжает наступать

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Кравцев Сергей
Соотношение потерь России и ВСУ возле Боровой Харьковской области, где враг проводит активные штурмовые действия, составляет 10:1 как ранеными, так и убитыми. Как сообщает портал "Комментарии", такие цифры в интервью "Radio NV" озвучил командир подразделения Terra в составе Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) Николай Волохов (позывной "Абдула"), информируя о ситуации возле поселка Боровая.
Наступление России. Фото: из открытых источников
Военный отметил, что ситуация на участке фронта, где оборону держат бойцы 3 ОШБр, напряжена все время. Враг одновременно и ежедневно и концентрирует здесь свои силы, и проверяет на прочность оборону украинских бойцов.
По его словам, накопленные россиянами резервы определенным образом сверхмобильные. Они могут быть оперативно применены, но как оно будет на самом деле, зависит от того, какой будет защита украинцев.
Читайте на портале "Комментарии" — потери российской оккупационной армии в Украине в мае существенно выросли, учитывая наступление на севере Харьковской области, достигнув в среднем более 1000 убитых и раненых. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на данные разведки США и НАТО.
Также издание "Комментарии" сообщало – Шольц назвал потери России на войне в Украине.
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