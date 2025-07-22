logo

BTC/USD

118037

ETH/USD

3687.46

USD/UAH

41.82

EUR/UAH

48.79

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Угроза Днепропетровщине выросла в разы: какой населенный пункт захватила РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Угроза Днепропетровщине выросла в разы: какой населенный пункт захватила РФ

DeepState зафиксировал, что РФ захватила населенный пункт возле админграницы Днепропетровщины

22 июля 2025, 10:56
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российские оккупационные войска захватили населенный пункт Грушевское Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают аналитики мониторингового проекта DeepState. 

Угроза Днепропетровщине выросла в разы: какой населенный пункт захватила РФ

Российские войска. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, Грушевское находится совсем рядом с админграницей Донецкой и Днепропетровской областей.

Кроме того, враг имел продвижение еще возле четырех населенных пунктов. В частности враг продвинулся возле Воскресенки и Орехового, на Новопавловском направлении. А также неподалеку Маяка и Уюта, которые находятся севернее города Покровск.

Читайте также на портале "Комментарии" — ситуация возле Покровска остается крайне напряженной. Российские войска снова ведут наступление и штурмуют укрепления. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении ОСУВ "Хортица".

По информации украинских защитников, возле Покровска противник проводил активные наступательные действия неподалеку: Полтавки; Владимировки; Николаевки; Луча; Сухого Яра; Чинушино. Также оккупанты штурмовали наши укрепления в районах Новоэкономичного, Звёздного, Новоукраинки, Удачного, Новосергиевки и Дачного. 

"Продолжаются тяжелые бои, противник пытается реализовать свое численное преимущество и развивать наступление", — заявили в ОСУВ "Хортица".

Также издание "Комментарии" сообщало – в ночь на 19 июля мониторинговый аналитический проект DeepState сообщил, что россияне оккупировали Яблоновку в Сумской области.

Ранее "Комментарии" писали – россияне интенсивно двигаются к админгранице Донецкой и Днепропетровской области, занимая посадки, села и позиции, которые остаются на пути к ней. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию аналитиков проекта DeepState.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/DeepStateUA/22207
Теги:

Новости

Все новости