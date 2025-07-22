Угроза Днепропетровщине выросла в разы: какой населенный пункт захватила РФ

Российские оккупационные войска захватили населенный пункт Грушевское Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают аналитики мониторингового проекта DeepState.

Российские войска. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, Грушевское находится совсем рядом с админграницей Донецкой и Днепропетровской областей.

Кроме того, враг имел продвижение еще возле четырех населенных пунктов. В частности враг продвинулся возле Воскресенки и Орехового, на Новопавловском направлении. А также неподалеку Маяка и Уюта, которые находятся севернее города Покровск.

Читайте также на портале "Комментарии" — ситуация возле Покровска остается крайне напряженной. Российские войска снова ведут наступление и штурмуют укрепления. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении ОСУВ "Хортица".

По информации украинских защитников, возле Покровска противник проводил активные наступательные действия неподалеку: Полтавки; Владимировки; Николаевки; Луча; Сухого Яра; Чинушино. Также оккупанты штурмовали наши укрепления в районах Новоэкономичного, Звёздного, Новоукраинки, Удачного, Новосергиевки и Дачного.

"Продолжаются тяжелые бои, противник пытается реализовать свое численное преимущество и развивать наступление", — заявили в ОСУВ "Хортица".

Также издание "Комментарии" сообщало – в ночь на 19 июля мониторинговый аналитический проект DeepState сообщил, что россияне оккупировали Яблоновку в Сумской области.

Ранее "Комментарии" писали – россияне интенсивно двигаются к админгранице Донецкой и Днепропетровской области, занимая посадки, села и позиции, которые остаются на пути к ней. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию аналитиков проекта DeepState.



