Враг оккупировал еще один населенный пункт: в DeepState раскрыли подробности

Как передает портал "Комментарии", в ночь на 19 июля мониторинговый аналитический проект DeepState сообщил, что россияне оккупировали Яблоновку в Сумской области.

Наступление России. Фото: DeepState

Помимо информации об оккупированной Яблоновке, аналитики сообщили о продвижении врага возле Юнаковки в Сумской области, Хатнего и Романовки в Харьковской области, Торецка в Донецкой области.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 16 июля мониторинговый аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских оккупационных войск сразу по нескольким направлениям в Харьковской и Донецкой областях.

Также издание "Комментарии" сообщало – россияне интенсивно двигаются к админгранице Донецкой и Днепропетровской области, занимая посадки, села и позиции, которые остаются на пути к ней. Весь отрезок от Алексеевки до Новополя находится под давлением противника, который с помощью своего основного ресурса — пехоты и больших потерь прокладывает себе путь к оккупации Донетчины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию аналитиков проекта DeepState.

Отмечается, что наиболее активен район Дачного Днепропетровской области, куда постоянно залезают россияне с целью закрепиться в селе, но Силы Обороны прилагают усилия, чтобы не допустить этого. Также район населенного пункта Ялта, который находится также у самой админграницы, куда пытается прорываться враг. Хаотическая ситуация происходит по отрезку Новохатское-Поддубное-Мирное-Перестройка-Комар-Федоровка-Воскресенка. Очень сложный участок, который анализировать тяжелее всего среди всего отрезка, сообщают в DeepState.



