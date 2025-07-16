РФ снова сместила фронт: в DeepState показали две области, где пошли вперед оккупанты

Как передает портал "Комментарии", в ночь на 16 июля мониторинговый аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских оккупационных войск сразу по нескольким направлениям в Харьковской и Донецкой областях.

Наступление России. Фото: DeepState

По данным DeepState, россияне продвинулись возле Амбарного на Южно-Слобожанском направлении в Харьковской области.

В Донецкой области российские оккупанты продвинулись возле Удачного на Покровском направлении, а также вблизи населенных пунктов Толстого и Федоровки на Новопавловском направлении.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские захватнические войска оккупировали село Звезда, что в Донецкой области и поселок Белогоровка в Луганской области. Об этом сообщают аналитики мониторингового проекта DeepState.

Также издание "Комментарии" сообщало – россияне оккупировали Ялту: в DeepState рассказали о новом продвижении врага.

Ранее "Комментарии" писали – на фоне разговоров западных лидеров о переговорах и прекращении огня в Украине российский диктатор Путин считает, что его превосходство на поле боя растёт. При этом проигрыш в этой войне для него немыслим, поскольку он построил экономику своей страны и свою легитимность вокруг неё. В то же время для украинцев поражение означало бы просто конец Украины, как независимой страны. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет редактор Le Monde Сильви Кауфман в статье для Financial Times.

"То, как российские власти захватывают захваченные ими территории на Востоке, методично уничтожая любые признаки национальной идентичности и культурного наследия, свидетельствует о глубине приверженности Путина отрицанию существования Украины как нации", – говорится в публикации.