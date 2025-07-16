logo

BTC/USD

117871

ETH/USD

3145.38

USD/UAH

41.82

EUR/UAH

48.8

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией РФ снова сместила фронт: в DeepState показали две области, где пошли вперед оккупанты
commentss НОВОСТИ Все новости

РФ снова сместила фронт: в DeepState показали две области, где пошли вперед оккупанты

DeepState зафиксировал, что российские войска продвинулись в Харьковской и Донецкой областях

16 июля 2025, 06:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", в ночь на 16 июля мониторинговый аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских оккупационных войск сразу по нескольким направлениям в Харьковской и Донецкой областях.

РФ снова сместила фронт: в DeepState показали две области, где пошли вперед оккупанты

Наступление России. Фото: DeepState

По данным DeepState, россияне продвинулись возле Амбарного на Южно-Слобожанском направлении в Харьковской области.

В Донецкой области российские оккупанты продвинулись возле Удачного на Покровском направлении, а также вблизи населенных пунктов Толстого и Федоровки на Новопавловском направлении.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские захватнические войска оккупировали село Звезда, что в Донецкой области и поселок Белогоровка в Луганской области. Об этом сообщают аналитики мониторингового проекта DeepState.

Также издание "Комментарии" сообщало – россияне оккупировали Ялту: в DeepState рассказали о новом продвижении врага.

Ранее "Комментарии" писали – на фоне разговоров западных лидеров о переговорах и прекращении огня в Украине российский диктатор Путин считает, что его превосходство на поле боя растёт. При этом проигрыш в этой войне для него немыслим, поскольку он построил экономику своей страны и свою легитимность вокруг неё. В то же время для украинцев поражение означало бы просто конец Украины, как независимой страны. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет редактор Le Monde Сильви Кауфман в статье для Financial Times.

"То, как российские власти захватывают захваченные ими территории на Востоке, методично уничтожая любые признаки национальной идентичности и культурного наследия, свидетельствует о глубине приверженности Путина отрицанию существования Украины как нации", – говорится в публикации.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/DeepStateUA/22177
Теги:

Новости

Все новости