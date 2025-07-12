DeepState подтверждает новый прорыв россиян: какие населенные пункты захватил враг

Российские захватнические войска оккупировали село Звезда, что в Донецкой области и поселок Белогоровка в Луганской области. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают аналитики мониторингового проекта DeepState.

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Враг оккупировал Зирку и Белогоровку, а также продвинулся возле Радьковки, Новоторецкого, Коптевого и в Комаре", — говорится в сообщении.

В то же время Россия продолжает обстреливать мирных жителей Донецкой области. В частности, по состоянию на утро 12 июля в Мирнограде пострадали два человека в результате вражеской атаки, также был поврежден дом. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

"В Торецком Шаховской громады повреждены 2 дома, еще 1 — в Новотроицком. Краматорский район. В Лимане повреждено авто, в Ямполе 2 человека погибли и 1 ранен, в Закитном 1 человек ранен, разрушено 5 домов и авто, Лозовом 2 дома, 3 хозяйственные постройки, линия электропередач и газопровод, в Торском и Заречном уничтожено по 3 дома", — подчеркнул чиновник.

По его словам, в Очеретино было повреждено хозяйственное сооружение, в Андреевке один человек получил ранения и повреждено 15 автомобилей.

"В Константиновке 1 человек погиб, повреждены 2 дома и админздание. Бахмутский район. В Северске повреждено 5 домов, Платоновке 1 человек погиб, поврежден дом. Всего за сутки россияне 53 раза обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 242 человека, в том числе 32 ребенка", — добавил Филашкин.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в ночь на 8 июля мониторинговый аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских захватнических войск сразу по нескольким направлениям в Запорожской и Донецкой областях.



