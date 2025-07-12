DeepState подтверждает новый прорыв россиян: какие населенные пункты захватил враг

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Российские захватнические войска оккупировали село Звезда, что в Донецкой области и поселок Белогоровка в Луганской области. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают аналитики мониторингового проекта DeepState.
Российские войска. Фото: из открытых источников
В то же время Россия продолжает обстреливать мирных жителей Донецкой области. В частности, по состоянию на утро 12 июля в Мирнограде пострадали два человека в результате вражеской атаки, также был поврежден дом. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
По его словам, в Очеретино было повреждено хозяйственное сооружение, в Андреевке один человек получил ранения и повреждено 15 автомобилей.
Читайте также на портале "Комментарии" — россияне оккупировали Ялту: в DeepState рассказали о новом продвижении врага.
Также издание "Комментарии" сообщало – в ночь на 8 июля мониторинговый аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских захватнических войск сразу по нескольким направлениям в Запорожской и Донецкой областях.