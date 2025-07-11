Россияне оккупировали Ялту: в DeepState рассказали о новом продвижении врага

Российские войска продвинулись на запад в Донецкой области и оккупировали населенный пункт Ялта. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении мониторного аналитического проекта DeepState.

Наступление России. Фото: DeepState

"Враг оккупировал Ялту, а также продвинулся возле Воскресенки, Перестройки, Толстого, Полтавки, в Мирном и Каменском", – говорится в сообщении DeepState.

Аналитики отмечают, эти населенные пункты, кроме Каменского, расположены в одном районе недалеко от административной границы Донецкой и Днепропетровской областей.

Отметим, в ночь на 8 июля мониторинговый аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских захватнических войск сразу по нескольким направлениям в Запорожской и Донецкой областях.

Читайте также на портале "Комментарии" — на фоне разговоров западных лидеров о переговорах и прекращении огня в Украине российский диктатор Путин считает, что его превосходство на поле боя растёт. При этом проигрыш в этой войне для него немыслим, поскольку он построил экономику своей страны и свою легитимность вокруг неё. В то же время для украинцев поражение означало бы просто конец Украины, как независимой страны. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет редактор Le Monde Сильви Кауфман в статье для Financial Times.

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