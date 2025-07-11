Война в Украине будет долгой: стало известно о новом решении Путина

На фоне разговоров западных лидеров о переговорах и прекращении огня в Украине российский диктатор Путин считает, что его превосходство на поле боя растёт. При этом проигрыш в этой войне для него немыслим, поскольку он построил экономику своей страны и свою легитимность вокруг неё. В то же время для украинцев поражение означало бы просто конец Украины, как независимой страны. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет редактор Le Monde Сильви Кауфман в статье для Financial Times.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"То, как российские власти захватывают захваченные ими территории на Востоке, методично уничтожая любые признаки национальной идентичности и культурного наследия, свидетельствует о глубине приверженности Путина отрицанию существования Украины как нации", – говорится в публикации.

При этом украинцы также могут продолжать бороться, несмотря на сокрушительные потери и нехватку личного состава. Продвижение российских войск, несмотря на всю их мощь и военную экономику, было поразительно медленным, а ВСУ по-прежнему способны наносить сокрушительные удары по противнику, подчеркивает Кауфманн.

При этом автор публикации предупреждает, что неопределенность стратегии Трампа в отношении России и Украины должна подтолкнуть Европу к дальнейшему вооружению Украины.

"Многие в Европе, запутавшись в этой перепалке, подозревают, что Трамп может потерять интерес к Украине и переключиться на более близкие ему вопросы, как он это сделал с Северной Кореей в свой первый срок. Тогда долг европейцев — помочь Украине дать отпор российскому агрессору самостоятельно. Поражение для них тоже недопустимо", — отмечает Кауфманн.

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