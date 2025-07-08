И снова прорыв фронта: в DeepState показали, куда прорвались оккупанты

Как передает портал "Комментарии", в ночь на 8 июля мониторинговый аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских захватнических войск сразу по нескольким направлениям в Запорожской и Донецкой областях.

Наступление России. Фото: DeepState

По информации DeepState, россияне продвинулись в населенном пункте Каменское в Запорожской области, а также в Яблоновке, Комаре, Торецке и Запорожье в Донецкой области.

Отметим, ранее аналитики DeepState сообщали, что в ночь на 7 июля враг оккупировал два населенных пункта в Запорожской и Донецкой областях.

Россияне оккупировали Лобково в Запорожской области и Поддубное в Донецкой области. Кроме того, по данным DeepState, враг продвинулся возле Степового Запорожской области и Ровнополя Донецкой области.

Читайте также на портале "Комментарии" — на Южно-слобожанском направлении на прошлой неделе украинские воины отражали в общей сложности более 60 российских штурмов, и около 10 боев идут ежедневно и дальше. Здесь противник больше всего не щадит живую силу, бросая словно на убой оккупантов. Об этом у себя в Facebook рассказал главнокомандующий ВСУ, генерал Александр Сырский.

"Не оставляю без внимания ни одного участка фронта, в том числе на тех отрезках, где есть угроза новых наступательных действий противника. Здесь, на Южно-слобожанском направлении, наши воины в течение прошлой недели отражали в общей сложности более 60 вражеских штурмов. Около десятка боев идут ежедневно и дальше", — отметил главком.

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