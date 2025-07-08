И снова прорыв фронта: в DeepState показали, куда прорвались оккупанты

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", в ночь на 8 июля мониторинговый аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских захватнических войск сразу по нескольким направлениям в Запорожской и Донецкой областях.
Наступление России. Фото: DeepState
По информации DeepState, россияне продвинулись в населенном пункте Каменское в Запорожской области, а также в Яблоновке, Комаре, Торецке и Запорожье в Донецкой области.
Отметим, ранее аналитики DeepState сообщали, что в ночь на 7 июля враг оккупировал два населенных пункта в Запорожской и Донецкой областях.
Россияне оккупировали Лобково в Запорожской области и Поддубное в Донецкой области. Кроме того, по данным DeepState, враг продвинулся возле Степового Запорожской области и Ровнополя Донецкой области.
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