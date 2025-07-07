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Новый прорыв фронта: DeepState сигнализирует об оккупации еще двух населенных пунктов

DeepState показывает, что РФ имеет продвижение в Донецкой и Запорожской областях

7 июля 2025, 06:46
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Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", в ночь на 7 июля мониторинговый аналитический проект DeepState сообщил об оккупации врагом двух населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.

Новый прорыв фронта: DeepState сигнализирует об оккупации еще двух населенных пунктов

Наступление России. Фото: DeepState

Аналитики DeepState отметили, что россияне оккупировали Лобково в Запорожской области и Поддубное в Донецкой области.

Кроме того, по данным DeepState, враг продвинулся возле Степового Запорожской области и Ровнополя Донецкой области.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские оккупационные войска на Покровском направлении захватили два села – Зеленый Кут и Новоукраинку, а также продвинулись еще в районе села Одрадное. Об этом говорится в мониторинговом информационном канале DeepState.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп усомнился, что он сможет прекратить войну России в Украине. Об этом сообщает рейтинговое издание "Politico".

Дональд Трамп заявил, что он уже не уверен, сможет ли положить конец войне России против Украины. Данное заявление очень отличается от его обещания быстро положить конец конфликту, которое он дал во время предвыборной кампании. 

"Я не знаю. Я не могу вам сказать, произойдет это или нет", — сказал президент США.

Ранее "Комментарии" писали – на Южно-слобожанском направлении на прошлой неделе украинские воины отражали в общей сложности более 60 российских штурмов, и около 10 боев идут ежедневно и дальше. Здесь противник больше всего не щадит живую силу, бросая словно на убой оккупантов. Об этом у себя в Facebook рассказал главнокомандующий ВСУ, генерал Александр Сырский.




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