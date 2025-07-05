Сырский назвал направление на фронте, где больше всего мясных штурмов

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Кравцев Сергей
На Южно-слобожанском направлении на прошлой неделе украинские воины отражали в общей сложности более 60 российских штурмов, и около 10 боев идут ежедневно и дальше. Здесь противник больше всего не щадит живую силу, бросая словно на убой оккупантов. Об этом у себя в Facebook рассказал главнокомандующий ВСУ, генерал Александр Сырский.
Александр Сырский. Фото: из открытых источников
По информации Александра Сырского, россияне пытаются давить количеством.
Читайте также на портале "Комментарии" — 5 июля подразделения Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли поражение по аэродрому "Борисоглебск" в Воронежской области РФ, где базируются вражеские самолеты Су-34, Су-35С и Су-30СМ. об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
По информации Генштаба, поражен склад с управляемыми авиабомбами, учебно-боевой самолет и, вероятно, другие самолеты. Детальные результаты поражения уточняются.
Также издание "Комментарии" сообщало – ВСУ установили рекорд: на каком расстоянии достали врага.