Сырский назвал направление на фронте, где больше всего мясных штурмов

На Южно-слобожанском направлении на прошлой неделе украинские воины отражали в общей сложности более 60 российских штурмов, и около 10 боев идут ежедневно и дальше. Здесь противник больше всего не щадит живую силу, бросая словно на убой оккупантов. Об этом у себя в Facebook рассказал главнокомандующий ВСУ, генерал Александр Сырский.

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

"Не оставляю без внимания ни одного участка фронта, в том числе на тех отрезках, где есть угроза новых наступательных действий противника. Здесь, на Южно-слобожанском направлении, наши воины в течение прошлой недели отражали в общей сложности более 60 вражеских штурмов. Около десятка боев идут ежедневно и дальше", — отметил главком.

По информации Александра Сырского, россияне пытаются давить количеством.

"Однако мы должны быть готовы, применять действенные тактические и технологические решения, чтобы не допустить продвижения захватчиков", — добавил он.

Читайте также на портале "Комментарии" — 5 июля подразделения Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли поражение по аэродрому "Борисоглебск" в Воронежской области РФ, где базируются вражеские самолеты Су-34, Су-35С и Су-30СМ. об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

По информации Генштаба, поражен склад с управляемыми авиабомбами, учебно-боевой самолет и, вероятно, другие самолеты. Детальные результаты поражения уточняются.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать возможности российских оккупантов бить по гражданской инфраструктуре и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", – говорится в сообщении.

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