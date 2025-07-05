ВСУ установили рекорд: на каком расстоянии достали врага

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Кравцев Сергей
Защитники из 17-й Полтавской бригады НГУ "Рейд" и Отдельной артиллерийской бригады НГУ активно осуществляли поиск и уничтожение враждебных целей в Донецкой области и на Запорожском направлении. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказал командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко.
САУ Zuzana 2. Фото: из открытых источников
Он сообщили, это один из рекордов по дальности точного поражения в работе подразделений. Операция стала результатом слаженного взаимодействия подразделений обеих бригад.
Стоит отметить, операторы Сил специальных операций ВСУ совершили эффективный налет на позицию противника вблизи границы. В результате операции четыре российских военнослужащих были уничтожены, а один взят в плен.
Читайте также на портале "Комментарии" — 5 июля подразделения Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли поражение по аэродрому "Борисоглебск" в Воронежской области РФ, где базируются вражеские самолеты Су-34, Су-35С и Су-30СМ. об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
По информации Генштаба, поражен склад с управляемыми авиабомбами, учебно-боевой самолет и, вероятно, другие самолеты. Детальные результаты поражения уточняются.