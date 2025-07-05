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DeepState сигнализирует, что фронт снова смещается: какие населенные пункты захватили россияне

DeepState сигнализирует, что россияне захватили два населенных пункта вблизи Днепропетровщины

5 июля 2025, 13:24 comments1118
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Кравцев Сергей

Российские оккупационные войска на Покровском направлении захватили два села – Зеленый Кут и Новоукраинку, а также продвинулись еще в районе села Одрадное. Об этом говорится в мониторинговом информационном канале DeepState.

DeepState сигнализирует, что фронт снова смещается: какие населенные пункты захватили россияне

Российские войска. Фото: из открытых источников

Указанные села расположены вблизи села Дачное Днепропетровской области.

Ранее сообщалось, что российские военные оккупировали два населенных пункта в Харьковской области – Милово и Строевку. Кроме того, противник продвинулся вблизи Тополя на Харьковщине, а также Федоровки и Поддубного Донецкой области.

Читайте также на портале "Комментарии" — 5 июля подразделения Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли поражение по аэродрому "Борисоглебск" в Воронежской области РФ, где базируются вражеские самолеты Су-34, Су-35С и Су-30СМ. об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

По информации Генштаба, поражен склад с управляемыми авиабомбами, учебно-боевой самолет и, вероятно, другие самолеты. Детальные результаты поражения уточняются.                                                     

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать возможности российских оккупантов бить по гражданской инфраструктуре и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", – говорится в сообщении.

Также издание "Комментарии" сообщало – ВСУ установили рекорд: на каком расстоянии достали врага.                                  

Ранее "Комментарии" писали – с ПВО в Украине беда: как Германия срочно пытается спасти ситуацию.




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Источник: https://t.me/DeepStateUA/22118
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