DeepState сигнализирует, что фронт снова смещается: какие населенные пункты захватили россияне

Российские оккупационные войска на Покровском направлении захватили два села – Зеленый Кут и Новоукраинку, а также продвинулись еще в районе села Одрадное. Об этом говорится в мониторинговом информационном канале DeepState.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Указанные села расположены вблизи села Дачное Днепропетровской области.

Ранее сообщалось, что российские военные оккупировали два населенных пункта в Харьковской области – Милово и Строевку. Кроме того, противник продвинулся вблизи Тополя на Харьковщине, а также Федоровки и Поддубного Донецкой области.

Читайте также на портале "Комментарии" — 5 июля подразделения Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли поражение по аэродрому "Борисоглебск" в Воронежской области РФ, где базируются вражеские самолеты Су-34, Су-35С и Су-30СМ. об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

По информации Генштаба, поражен склад с управляемыми авиабомбами, учебно-боевой самолет и, вероятно, другие самолеты. Детальные результаты поражения уточняются.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать возможности российских оккупантов бить по гражданской инфраструктуре и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", – говорится в сообщении.

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