DeepState сигнализирует, что фронт снова смещается: какие населенные пункты захватили россияне

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Кравцев Сергей
Российские оккупационные войска на Покровском направлении захватили два села – Зеленый Кут и Новоукраинку, а также продвинулись еще в районе села Одрадное. Об этом говорится в мониторинговом информационном канале DeepState.
Российские войска. Фото: из открытых источников
Указанные села расположены вблизи села Дачное Днепропетровской области.
Ранее сообщалось, что российские военные оккупировали два населенных пункта в Харьковской области – Милово и Строевку. Кроме того, противник продвинулся вблизи Тополя на Харьковщине, а также Федоровки и Поддубного Донецкой области.
Читайте также на портале "Комментарии" — 5 июля подразделения Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли поражение по аэродрому "Борисоглебск" в Воронежской области РФ, где базируются вражеские самолеты Су-34, Су-35С и Су-30СМ. об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
По информации Генштаба, поражен склад с управляемыми авиабомбами, учебно-боевой самолет и, вероятно, другие самолеты. Детальные результаты поражения уточняются.
Также издание "Комментарии" сообщало – ВСУ установили рекорд: на каком расстоянии достали врага.
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