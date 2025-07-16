Россияне интенсивно двигаются к админгранице Донецкой и Днепропетровской области, занимая посадки, села и позиции, которые остаются на пути к ней. Весь отрезок от Алексеевки до Новополя находится под давлением противника, который с помощью своего основного ресурса — пехоты и больших потерь прокладывает себе путь к оккупации Донетчины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию аналитиков проекта DeepState.

«Ложь нас всех погубит» – в DeepState бьют тревогу о реальном положении дел на фронте

Отмечается, что наиболее активен район Дачного Днепропетровской области, куда постоянно залезают россияне с целью закрепиться в селе, но Силы Обороны прилагают усилия, чтобы не допустить этого. Также район населенного пункта Ялта, который находится также у самой админграницы, куда пытается прорываться враг. Хаотическая ситуация происходит по отрезку Новохатское-Поддубное-Мирное-Перестройка-Комар-Федоровка-Воскресенка. Очень сложный участок, который анализировать тяжелее всего среди всего отрезка, сообщают в DeepState .

"Для московитов основной целью в Донецкой области является ее полный захват и это не новость. Принципиальной также является цель дойти и пересечь админграницу областей Донетчины и Днепропетровщины, в первую очередь, для медийной пропаганды, что тоже не является новостью. Но большой составляющей успеха врага есть ложь с мест в докладах о реальном положении дел, мешающая оценивать риски и реагировать на изменение обстановки сверху. На участке от Зеленого Гая до Зеленого Поля, где командирам дали возможность без последствий сообщить о ситуации, они продолжили по старинке. И это огромная проблема, которая чревата катастрофическими последствиями. Ложь нас всех погубит...", – отмечают аналитики проекта DeepState .

Напомним, портал "Комментарии" писал , что с 16 июля 2025 года вводится временное ограничение (запрет) на участке Краматорск – Сергеевка – Андреевка – Доброполье автомобильной дороги общего пользования государственного значения Т-05-14 Доброполье – Лиман км 5 850 – км 49+615.