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В Покровске накаляется обстановка: где враг пошел на штурм

Оккупанты пытаются прорываться за счет подавляющей численности войск

22 июля 2025, 09:30
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Кравцев Сергей

Ситуация возле Покровска остается крайне напряженной. Российские войска снова ведут наступление и штурмуют укрепления. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении ОСУВ "Хортица".

В Покровске накаляется обстановка: где враг пошел на штурм

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

По информации украинских защитников, возле Покровска противник проводил активные наступательные действия неподалеку: Полтавки; Владимировки; Николаевки; Луча; Сухого Яра; Чинушино.

Также оккупанты штурмовали наши укрепления в районах Новоэкономичного, Звёздного, Новоукраинки, Удачного, Новосергиевки и Дачного.

"Продолжаются тяжелые бои, противник пытается реализовать свое численное преимущество и развивать наступление", — заявили в ОСУВ "Хортица".

Читайте также на портале "Комментарии" — российская оккупационная армия продолжает продвигаться на Покровском направлении, а также заводить диверсионно-разведывательные группы в город Покровск. Об этом отмечают аналитики проекта DeepState.

Также издание "Комментарии" сообщало – главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что доложил Верховному Главнокомандующему Владимиру Зеленскому об оперативной ситуации на фронте.

"Главное внимание – Покровскому и Новопавловскому направлениям, где наши воины мужественно сдерживают усиленное давление и уничтожают российского агрессора. Противник продолжает задействовать тактику малых пехотных групп, но он бессилен в попытках завоевать Покровск. Сегодня в город пыталась пробиться вражеская ДРГ, но была разоблачена и уничтожена украинскими защитниками. Наш Покровск продолжает стойко держать оборону", – отметил Сырский.




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