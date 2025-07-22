В Покровске накаляется обстановка: где враг пошел на штурм

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Кравцев Сергей
Ситуация возле Покровска остается крайне напряженной. Российские войска снова ведут наступление и штурмуют укрепления. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении ОСУВ "Хортица".
Бои за Покровск. Фото: из открытых источников
По информации украинских защитников, возле Покровска противник проводил активные наступательные действия неподалеку: Полтавки; Владимировки; Николаевки; Луча; Сухого Яра; Чинушино.
Также оккупанты штурмовали наши укрепления в районах Новоэкономичного, Звёздного, Новоукраинки, Удачного, Новосергиевки и Дачного.
Читайте также на портале "Комментарии" — российская оккупационная армия продолжает продвигаться на Покровском направлении, а также заводить диверсионно-разведывательные группы в город Покровск. Об этом отмечают аналитики проекта DeepState.
Также издание "Комментарии" сообщало – главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что доложил Верховному Главнокомандующему Владимиру Зеленскому об оперативной ситуации на фронте.