Российская оккупационная армия продолжает продвигаться на Покровском направлении, а также заводить диверсионно-разведывательные группы в город Покровск. Об этом ранее сообщал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сейчас же также о такой тенденции отмечают аналитики проекта DeepState.

Россияне продолжают заходить в Покровск: что говорят военные

По их словам, один из таких заходов произошел пару дней назад, когда противник, воспользовавшись тем, что у одной из бригад банально закончилась пехота, а также недостоверным представлением обстановки на местах, через Зверев проник в сам город. Срочно ситуацию пришлось исправлять ребятам из 155 ОМБр и 68 ЕЕБр, чтобы это не переросло в катастрофу.

"Сейчас продолжается поиск и уничтожение данных групп. Кого убили, кого еще нет. Цель противника очевидна – закрепиться, дождаться прибытия подкрепления и взять под контроль улицу Защитников Украины. К сожалению, и с нашей стороны есть потери. Кроме того, выросло количество дружеского огня, ведь все знали о "дрг" почти сразу, но большинство не имело понимания ни маршрутов, ни как и где находятся. Поэтому новости, касающиеся подобных проникновений, следует подавать с холодной головой", – отмечают в DeepState.

Военный блогер "Бахмутский демон" также в своем Telegram-канале отметил, что таких групп заходит по 5-6 одновременно.

"П*дарнявая дрг забежала на южную окраину Покровска, была обнаружена и уничтожена, но был контакт с нашими пациками на пикапе, после чего ее уничтожили. П*дарня запускает по 5-6 групп таких сейчас на раз, пытаются лезть, тяжело, но уничтожаем", – отмечает военный.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Александр Сырский пару дней назад доложил президенту о сложной ситуации на фронте.

"Главное внимание — Покровскому и Новопавловскому направлениям, где наши воины мужественно сдерживают усиленное давление и уничтожают российского агрессора. Противник продолжает задействовать тактику малых пехотных групп, но он бессилен в попытках получить Покровск. Сегодня в город пыталась пробиться вражеская ДРГ, но была разоблачена и уничтожена украинскими защитниками. Наш Покровск продолжает стойко держать оборону", – отметил Сырский.