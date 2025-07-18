Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что доложил Верховному Главнокомандующему Владимиру Зеленскому об оперативной ситуации на фронте.

Сырский сообщил о заходе россиян в Покровск

"Главное внимание – Покровскому и Новопавловскому направлениям, где наши воины мужественно сдерживают усиленное давление и уничтожают российского агрессора. Противник продолжает задействовать тактику малых пехотных групп, но он бессилен в попытках завоевать Покровск. Сегодня в город пыталась пробиться вражеская ДРГ, но была разоблачена и уничтожена украинскими защитниками. Наш Покровск продолжает стойко держать оборону", – отметил Сырский.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Донецкой области расширена территория, на которой будет действовать "долгий" комендантский час. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

По словам главы области, такое решение было принято во исполнение директивы командующего ОСУВ "Хортица" – изменен перечень населенных пунктов, от которых до фронта меньше 10 км. В этой части Донбасса комендантский час будет действовать с 15:00 до 11:00. На остальной территории области, которая удалена от фронта более чем на 10 километров, комендантский час по-прежнему будет с 21:00 до 05:00. Полный перечень населенных пунктов с "долгим" комендантским часом — по ссылке .