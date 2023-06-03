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Удастся ли освободить Крым во время контрнаступления: ответ экс-директора ЦРУ

По прогнозу экс-директора ЦРУ, ВСУ постепенно будут изолировать аннексированный Россией Крым

сегодня, 15:37
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Автор:

Кравцев Сергей

Партнеры Украины внимательно следят за тем, что происходит на фронте в ожидании приближающегося контрнаступления ВСУ, но очень небольшие шансы, что Украине удастся вернуть контроль над Крымом уже в ближайшем будущем. Как передает портал "Комментарии", такой прогноз озвучил бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус, пишет "The Guardian".

Удастся ли освободить Крым во время контрнаступления: ответ экс-директора ЦРУ

Крым. Фото из открытых источников

Вместе с тем Дэвид Петреус высказал предположение, что украинские войска лишат российских захватчиков возможности пополнять запасы в Крыму вдоль юго-восточного побережья, ВСУ перережут эту линию связи.


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По словам экс-директора ЦРУ, если ВСУ начнут изолировать Крым, это существенно изменит ситуацию. Он отметил, что сейчас российский диктатор Владимир Путин уверен, что россияне смогут переиграть украинцев, европейцев и американцев.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы дать возможность украинцам доказать его неправоту", — подытожил Дэвид Петреус.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Россия продолжает активно терроризировать Украину с воздуха. После многочисленных атак ракетами и дронами в мае, первую летнюю ночь страна-агрессор также сделала ужасной, убив в Киеве мирных граждан, включая детей. Спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат предупреждает, что подобные атаки в ближайшее время не прекратятся. А президент Украины Владимир Зеленский акцентирует, что лишь коалиции Patriot и современных истребителей для укрепления нашей страны положат конец ракетному террору РФ и ускорят приход справедливого мира. Эксперты проанализировали специально для издания "Комментарии" особенности воздушной войны последнего времени.




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Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2023/jun/03/russia-ukraine-war-live-russian-army-may-struggle-in-bakhmut-compared-with-wagner-uk-mod-suggests#top-of-blog
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