Удастся ли освободить Крым во время контрнаступления: ответ экс-директора ЦРУ

Партнеры Украины внимательно следят за тем, что происходит на фронте в ожидании приближающегося контрнаступления ВСУ, но очень небольшие шансы, что Украине удастся вернуть контроль над Крымом уже в ближайшем будущем. Как передает портал "Комментарии", такой прогноз озвучил бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус, пишет "The Guardian".

Крым. Фото из открытых источников

Вместе с тем Дэвид Петреус высказал предположение, что украинские войска лишат российских захватчиков возможности пополнять запасы в Крыму вдоль юго-восточного побережья, ВСУ перережут эту линию связи.

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По словам экс-директора ЦРУ, если ВСУ начнут изолировать Крым, это существенно изменит ситуацию. Он отметил, что сейчас российский диктатор Владимир Путин уверен, что россияне смогут переиграть украинцев, европейцев и американцев.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы дать возможность украинцам доказать его неправоту", — подытожил Дэвид Петреус.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Россия продолжает активно терроризировать Украину с воздуха. После многочисленных атак ракетами и дронами в мае, первую летнюю ночь страна-агрессор также сделала ужасной, убив в Киеве мирных граждан, включая детей. Спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат предупреждает, что подобные атаки в ближайшее время не прекратятся. А президент Украины Владимир Зеленский акцентирует, что лишь коалиции Patriot и современных истребителей для укрепления нашей страны положат конец ракетному террору РФ и ускорят приход справедливого мира. Эксперты проанализировали специально для издания "Комментарии" особенности воздушной войны последнего времени.



