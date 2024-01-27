Удастся ли оккупантам захватить Авдеевку в ближайшие недели: прогноз британской разведки

Главным приоритетом для российских захватчиков продолжает оставаться город Авдеевка Донецкой области. Так оккупанты наступают с трех направлений, чтобы окружить город с юга и севера, а также ведут бои на подступах к восточному кварталу. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

Бои за Авдеевку. Фото: из открытых источников

В отчете ведомства указывается, российские оккупационные войска понесли значительные потери в личном составе и бронетехнике, часто вызванные боеприпасами украинских беспилотных летательных аппаратов.

По мнению британских специалистов, сейчас россияне пытаются обойти укрепления ВСУ, зайдя на окраины города через тоннели. Вместо этого Силы обороны удерживают врага от дальнейшего продвижения в черте города.

"Поскольку основной путь поставок остается нетронутым, а украинские силы проводят локальные контратаки, Авдеевка, вероятно, будет оставаться под контролем Украины в течение ближайших недель", — прогнозируют в Британии.

Отметим, ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский у себя в Telegram-канале сообщил, что на фронте на востоке Украины оперативная обстановка остается сложной. Российские оккупанты наращивают интенсивность наступательных действий на Северском и Бахмутском направлениях.

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